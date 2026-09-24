Lãi suất cho vay mua nhà vẫn ở mức cao, trong khi lãi suất thả nổi tại một số ngân hàng đã vượt 12%/năm, khiến khoản tiền người mua nhà phải trả hàng tháng tăng mạnh. Diễn biến lãi suất quốc tế, trong đó có quyết định tăng lãi suất mới đây của Fed, tiếp tục tạo thêm áp lực đối với bài toán vay mua nhà.

Lãi suất mua nhà phổ biến trên 10%/năm

Mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện nay đang khiến không ít người có nhu cầu mua nhà phải cân nhắc lại kế hoạch vay vốn.

Theo khảo sát thị trường trong tháng 9, lãi suất vay mua nhà cố định 12-24 tháng tại 11 ngân hàng thương mại phổ biến khoảng 10,9%/năm. Một số ngân hàng áp dụng mức trên 11%, thậm chí trên 13%/năm. Trong khi đó, một số ngân hàng vẫn duy trì lãi suất dưới 10%/năm nhưng số lượng không nhiều.

Đáng chú ý, mức lãi suất ưu đãi ban đầu chỉ áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định, thường từ 6 tháng đến 2 năm. Sau thời gian này, khoản vay chuyển sang lãi suất thả nổi.

Điều này khiến người vay có thể rơi vào tình trạng ban đầu tính toán khoản trả nợ vừa sức nhưng sau khi hết ưu đãi, số tiền phải trả hàng tháng tăng đáng kể.

Vay 2 tỷ đồng, tiền lãi tăng hàng chục triệu đồng

Với khoản vay 2 tỷ đồng, nếu lãi suất ở mức 8%/năm, tiền lãi tính trên dư nợ ban đầu tương đương khoảng 13,3 triệu đồng/tháng. Nếu lãi suất tăng lên 11%, con số này lên khoảng 18,3 triệu đồng/tháng.

Trong trường hợp lãi suất thả nổi lên 14%, riêng tiền lãi theo cách tính đơn giản trên dư nợ ban đầu có thể tương đương hơn 23 triệu đồng/tháng.

Trên thực tế, số tiền phải trả sẽ thay đổi theo phương thức tính của từng ngân hàng, dư nợ giảm dần và lịch trả nợ. Tuy nhiên, phép tính trên cho thấy chỉ cần lãi suất tăng vài điểm phần trăm, chi phí vay đã có thể tăng thêm hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Lãi suất cao, người mua nhà trả góp thêm gánh nặng (Ảnh minh họa)

Fed tăng lãi suất, Việt Nam chịu thêm áp lực

Ngày 16/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%. Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao và quyết định này nhằm hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Động thái của Fed có thể tạo áp lực lên dòng vốn quốc tế, tỷ giá và chi phí huy động vốn của nhiều nền kinh tế. Các ngân hàng trung ương cũng phải cân nhắc chính sách tiền tệ trong bối cảnh lạm phát và biến động kinh tế toàn cầu.

Tại Việt Nam, diễn biến lãi suất còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong nước như thanh khoản hệ thống, tốc độ tăng trưởng tín dụng, huy động vốn, tỷ giá và mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Lãi suất thời gian tới khó giảm mạnh?

Sau giai đoạn tăng liên tục, thị trường đã xuất hiện một số tín hiệu hạ nhiệt. Một số ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất cho vay mua nhà hoặc đưa ra các chương trình ưu đãi mới. Chẳng hạn, Vietcombank triển khai chương trình cho vay mua nhà với mức giảm đến 1 điểm phần trăm so với lãi suất cho vay bất động sản thông thường ở một số điều kiện.

Tuy nhiên, mặt bằng chung vẫn ở mức cao. Vì vậy, trong những tháng cuối năm, lãi suất có thể xuất hiện những đợt điều chỉnh giảm cục bộ khi thanh khoản hệ thống thuận lợi hơn, nhưng khả năng giảm sâu và đồng loạt là chưa rõ ràng.

Đối với người mua nhà trả góp, yếu tố cần quan tâm không chỉ là mức lãi suất ưu đãi ban đầu mà quan trọng hơn là lãi suất sau ưu đãi. Người vay cũng cần tính toán khả năng trả nợ trong trường hợp lãi suất tăng thêm 2-3 điểm phần trăm.