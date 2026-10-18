Lãi suất cao, loạt doanh nghiệp nắm nhiều tiền mặt hưởng lợi

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 8, lãi suất tiết kiệm bình quân tiếp tục tăng ở tất cả các kỳ hạn trên 6 tháng, ở mức 6,5 - 8,0%/năm với kỳ hạn 6-12 tháng và ở mức 7,2-8,1%/ năm với kỳ hạn trên 12 tháng.

Chứng khoán VIX khảo sát mức lãi suất tháng 9 cho thấy nhiều ngân hàng chào mời mức lãi suất cao hơn so với niêm yết, có nơi lên đến 9,3%/năm từ kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 8 là 10,7%, cao hơn tháng trước 0,2 điểm % và tăng khoảng 3 điểm % so với lãi suất của các khoản vay giải ngân cách đây một năm.

Thực tế, nhóm ngân hàng quốc doanh hiện cho vay với lãi suất dao động 9-10,5%, còn ở nhà băng tư nhân có thể đến 12% hoặc hơn, phụ thuộc nhiều yếu tố như lĩnh vực, thời hạn, mục đích vay....

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao, Chứng khoán VIX nhận định các doanh nghiệp có lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lớn nhìn chung sẽ được hưởng lợi, ít nhất sẽ có thêm nguồn thu từ lãi tiền gửi.

Tính đến cuối quý II/2026, trong số các doanh nghiệp niêm yết, Tập đoàn Bảo Việt - mã: BVH đang có lượng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn lớn nhất theo giá trị tuyệt đối với giá trị lên đến 128,1 nghìn tỷ đồng.

Tiếp đến là VIC (112,8 nghìn tỷ), VHM (68,4 nghìn tỷ), BSR (53,8 nghìn tỷ), MWG (50,3 nghìn tỷ), GAS (45,5 nghìn tỷ)...

Biểu đồ dưới đây thể hiện thống kê 20 mã có giá trị tiền mặt và tài sản ngắn hạn lớn nhất trên sàn, phần lớn đều là các doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh tốt, và giá cổ phiếu có những bước tích luỹ tích cực hoặc vẫn có những nhịp tăng xen kẽ trong bối cảnh toàn thị trường “ảm đạm”.

Ảnh: Chứng khoán VIX

Ngoài ra, các mã như SAB, DMX, QNS, VEA, BIC... có tỷ trọng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi kỳ hạn ngắn) ở mức trên 50% tổng tài sản.

Ảnh: Chứng khoán VIX

Tuy vậy, Chứng khoán VIX lưu ý nhà đầu tư cần đánh giá triển vọng của từng mã cụ thể trước khi quyết định đầu tư.