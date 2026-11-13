Lãi suất cao, dòng tiền đầu tư sẽ đổi hướng?

Trao đổi với VnBusiness, ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO AFA Capital, cho rằng mặt bằng lãi suất cao sẽ buộc nhà đầu tư phải thay đổi chiến lược phân bổ tài sản. Không chỉ tác động đến lựa chọn giữa bất động sản, vàng, tiền gửi hay cổ phiếu, xu hướng này còn đặt ra những chuyển động đáng chú ý đối với dòng vốn trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là khả năng thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO AFA Capital.

Trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2026 và năm 2027, ông đánh giá thế nào về diễn biến lãi suất và tác động đến dòng tiền trên thị trường?

Tôi cho rằng cần nhìn nhận đồng thời hai vấn đề: nội tại của Việt Nam và diễn biến kinh tế thế giới.

Ở trong nước, nhu cầu tăng trưởng, đầu tư công và giải ngân đang đặt ra yêu cầu lớn đối với nguồn vốn. Trong khi đó, trên thế giới, chính sách tiền tệ của các quốc gia đang có xu hướng chuyển từ nới lỏng sang thắt chặt. Điểm kết nối giữa hai vấn đề này chính là lạm phát.

Chính phủ đang có nhiều nỗ lực kiểm soát lạm phát trong phạm vi mục tiêu Quốc hội đề ra, thông qua các chính sách như giảm thuế, hỗ trợ giá điện và nhiều giải pháp khác. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, tôi cho rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao và dư địa giảm lãi suất không còn nhiều.

Khi lãi suất duy trì ở mức cao, dòng vốn sẽ phải được định hướng vào những khu vực tạo ra dư địa tăng trưởng thực sự, thay vì nguồn vốn giá rẻ chảy vào các tài sản tăng giá mang tính đầu cơ.

Theo đó, nhà đầu tư cũng sẽ phải dịch chuyển từ những tài sản chủ yếu trông chờ vào việc tăng giá sang những tài sản có khả năng tạo ra dòng tiền nhiều hơn.

Với sự thay đổi trong xu hướng dòng tiền, ông đánh giá triển vọng của các kênh đầu tư trong giai đoạn tới ra sao? Kênh đầu tư nào có thể hưởng lợi từ sự dịch chuyển này?

Theo tôi, với bất động sản, những sản phẩm mang tính đầu cơ, chưa tạo ra dòng tiền thực, chẳng hạn đất nền ở các khu vực đô thị, chắc chắn sẽ gặp khó khăn.

Ngược lại, những tài sản tạo ra dòng tiền thực tại các địa phương có dư địa phát triển kinh tế lớn, đặc biệt là những nơi có tiềm năng phát triển du lịch, vẫn còn cơ hội tăng trưởng.

Đối với tài sản tài chính, tôi cho rằng các tài sản mang tính phòng thủ như tiền gửi và trái phiếu sẽ có mức độ phát triển mạnh hơn. Vàng cũng là một tài sản phòng thủ cần được theo dõi.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở tầm nhìn dài hạn hơn, trong chu kỳ tăng trưởng của nền kinh tế, cổ phiếu vẫn là một kênh có triển vọng. Tôi vẫn tin rằng thị trường cổ phiếu Việt Nam còn rất nhiều dư địa phát triển.

Ông vừa đề cập đến triển vọng dài hạn của thị trường cổ phiếu. Theo ông, đâu là những yếu tố có khả năng thúc đẩy thị trường chứng khoán thu hút dòng tiền trong thời gian tới?

Nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế không thể chỉ dựa vào thị trường tiền tệ và hệ thống ngân hàng. Thị trường vốn sẽ có những thay đổi sâu sắc, cả ở phía cung lẫn phía cầu.

Chúng ta có thể nhìn thấy lợi nhuận của các doanh nghiệp Việt Nam trong năm nay có sự phát triển mạnh mẽ. Năm 2026–2027, tôi kỳ vọng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tích cực hơn, trong khi các áp lực quốc tế giảm bớt. Đây cũng là những yếu tố tạo cơ sở để kỳ vọng dòng vốn nước ngoài quay trở lại Việt Nam, cùng với tiến trình nâng hạng thị trường.

Hiện, dòng vốn ngoại đang có xu hướng rút khỏi nhiều thị trường chứng khoán châu Á. Theo ông, đâu là cơ hội để Việt Nam tạo sức hút và đón dòng vốn này quay trở lại?

Dòng vốn rút khỏi Việt Nam nói riêng và các thị trường chứng khoán châu Á nói chung đang chịu tác động bởi làn sóng phát triển công nghệ đang tạo ra kỳ vọng lợi nhuận rất cao tại các thị trường phát triển, chẳng hạn như Mỹ có chi phí vốn vẫn ở mức cao.

Bên cạnh đó, chúng ta đều nhìn thấy xu hướng Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12 và năm 2027. Ngay cả những tài sản an toàn như trái phiếu cũng đang có mức lợi suất cao.

Trong năm 2027, tôi cho rằng khả năng dòng vốn quay trở lại sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Một là, những thị trường như Việt Nam có thể trở nên hấp dẫn hơn khi các kỳ vọng về bong bóng AI có khả năng điều chỉnh. Khi đó, dòng tiền có thể quay trở lại với những doanh nghiệp có sự phát triển ổn định hoặc có nhiều dữ liệu để phát triển, trong đó có các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Hoa (thực hiện)