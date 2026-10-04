Lãi suất cao cản trở đà hồi phục của thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán được dự báo tiếp tục chịu áp lực trong tuần tới khi VN-Index chưa lấy lại vùng 1.800 điểm, trong khi lãi suất, dòng vốn ngoại và thanh khoản vẫn là những yếu tố cần theo dõi.

*Lãi suất tiếp tục là biến số vĩ mô trọng tâm

Theo Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục suy yếu dưới vùng kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. Thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.730 điểm.

Lãi suất, dòng vốn ngoại và thanh khoản vẫn là những yếu tố cần theo dõi. Ảnh minh họa do AI tạo

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Công ty chứng khoán Pinetree, các số liệu vĩ mô quý III với tăng trưởng kinh tế ở mức cao có thể hỗ trợ tâm lý và tạo điều kiện cho một nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn quanh vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm.

Ngược lại, nếu khối ngoại tiếp tục rút vốn và giá dầu giữ trên 100 USD/thùng, nhịp hồi có thể yếu và vùng 1.720 điểm có khả năng bị xuyên thủng, khi đó thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy kéo dài.

Ở góc nhìn tháng 10, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho rằng lãi suất tiếp tục là biến số vĩ mô trọng tâm, trong khi kết quả kinh doanh quý III sẽ định hướng sự phân hóa của dòng tiền. Dù lãi suất vẫn có ảnh hưởng đến thị trường, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, dòng vốn và các yếu tố riêng của từng nhóm cổ phiếu đang ngày càng có vai trò lớn hơn.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) lưu ý yếu tố mùa vụ khi thống kê 10 năm gần nhất cho thấy VN-Index giảm bình quân hơn 2% trong tháng 10. Từ năm 2022 đến nay, chỉ số đã có 4 năm liên tiếp giảm điểm trong tháng này. MBS cho rằng môi trường lãi suất cao, lạm phát chi phí đẩy và sự thận trọng của dòng tiền đang khiến thanh khoản thị trường giảm về vùng thấp kể từ đầu năm.

Theo MBS, việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp là yếu tố hỗ trợ tích cực, nhưng chưa đủ để bù đắp hoàn toàn sức ép từ môi trường vĩ mô quốc tế. Dòng tiền có xu hướng tập trung hơn vào nhóm cổ phiếu hàng hóa hưởng lợi từ chu kỳ giá và các doanh nghiệp mang tính phòng thủ, có dòng cổ tức ổn định.

Ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân tại Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MAS) cho rằng, lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao vẫn gây áp lực lên các thị trường mới nổi; trong đó có Việt Nam. Theo ông Trí, khi xuất hiện tín hiệu giảm lãi suất trên toàn cầu, khối ngoại mới có thêm cơ sở để quay trở lại thị trường Việt Nam.

Về trung và dài hạn, ông Đinh Đức Minh, Giám đốc Đầu tư Cấp cao VinaCapital cho rằng, việc nâng hạng giúp Việt Nam xuất hiện trong phạm vi theo dõi của nhóm nhà đầu tư quốc tế rộng hơn. Tuy nhiên, quy mô dòng vốn thực tế vẫn phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế toàn cầu, mức độ hấp dẫn tương đối của thị trường Việt Nam, chất lượng doanh nghiệp niêm yết và khả năng tạo ra các cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Theo VinaCapital, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết được dự báo tăng khoảng 25% trong năm nay và tiếp tục tăng trưởng hai con số trong năm 2027. ROE (tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu) dự phóng của VN-Index duy trì quanh 15%, cao hơn mức khoảng 10-14% tại các thị trường còn lại.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/10, VN-Index dừng tại 1.737,71 điểm, giảm 2,66% so với cuối tuần trước. Đây là tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp và chỉ số mất điểm trong cả 5 phiên. VN30 giảm 3,22%, xuống 1.875,99 điểm, trong khi HNX-Index giảm 2,01%, còn 266,75 điểm.

Sau khi không giữ được vùng 1.800 điểm, VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán. Thanh khoản trên HOSE có sự phân hóa khi khối lượng giao dịch đạt 3,33 tỷ cổ phiếu, tăng 6% so với tuần trước, nhưng giá trị giao dịch giảm 3,5% xuống 77.195 tỷ đồng. Trên HNX, khối lượng giao dịch đạt 214,46 triệu cổ phiếu, tăng 4,1%, còn giá trị giao dịch tăng 7,7%, lên 3.384,77 tỷ đồng.

Theo SHS, áp lực bán gia tăng tại nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ. Trong khi đó, ngân hàng và tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị giao dịch, lần lượt ở mức 31% và 27%.

Diễn biến giữa các nhóm ngành tiếp tục phân hóa. Bảo hiểm duy trì đà tăng, trong khi cảng biển, thủy sản và dệt may phục hồi. Dầu khí tăng 0,6%. Ở chiều ngược lại, tài chính giảm 3,3%, ngân hàng giảm 2,9%, công nghệ thông tin giảm 4,1%, công nghiệp giảm 2,6%, hàng tiêu dùng giảm 2,1% và nguyên vật liệu giảm 1,8%.

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 4.944 tỷ đồng trong tuần. PNJ, HDB, VPB, TCB và ACB nằm trong nhóm bị bán mạnh, trong khi SBT, VIB, POW, KDH và PLX thuộc nhóm được mua ròng. Trên HNX, khối ngoại mua ròng 46,22 tỷ đồng.

Đây là tuần thứ hai kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026. Theo các chuyên gia phân tích, dòng vốn liên quan đến các bộ chỉ số được triển khai theo từng giai đoạn, trong khi các quỹ chủ động có thể điều chỉnh danh mục theo chiến lược riêng.

Hoạt động bán ròng hiện nay chủ yếu đến từ các quỹ đã đầu tư vào thị trường Việt Nam từ trước hoặc đang có tỷ trọng Việt Nam tương đối lớn trong danh mục. Quyết định phân bổ vốn của các quỹ này chịu ảnh hưởng bởi mặt bằng lãi suất toàn cầu, xu hướng dòng vốn quốc tế và cơ hội đầu tư tại các thị trường khác.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất trong nước đang cao hơn đáng kể so với đầu năm. Agriseco cho biết, nhiều ngân hàng thương mại đã tăng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng lên 6,8-7,6%/năm, cao hơn khoảng 2-2,5 điểm phần trăm so với đầu năm.

Nhìn chung, VN-Index kết thúc tuần trong trạng thái điều chỉnh, trong khi dòng tiền tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành và cổ phiếu. Diễn biến lãi suất, hoạt động của khối ngoại và kết quả kinh doanh quý III được dự báo tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với thị trường trong thời gian tới.

Sức ép từ mặt bằng lãi suất không chỉ hiện hữu tại Việt Nam mà còn được phản ánh trên các thị trường chứng khoán lớn, trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục theo sát động thái chính sách tiền tệ của Fed.

*Một tuần "lệch pha" trên chứng khoán Phố Wall

Tuần qua, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ liên tục dao động mạnh và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi nhanh chóng theo từng ngày. Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 giảm 0,27%, chỉ số Dow Jones giảm 1,26%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,45%.

Thị trường chứng khoán Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong phiên cuối tuần (2/10), cả 3 chỉ số chính đồng loạt tăng điểm, sau khi số liệu việc làm yếu hơn dự kiến làm giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tháng này. Chỉ số Dow Jones tăng 250,40 điểm, tương đương 0,49%, lên 51.176,96 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 56,27 điểm, tương đương 0,73%, lên 7.722,72 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 319,27 điểm, tương đương 1,19%, lên 27.190,86 điểm.

Dù thị trường chứng khoán Mỹ đã có phiên phục hồi vào cuối tuần, cả hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 vẫn ghi nhận tuần giảm thứ 4 trong 5 tuần gần đây, trong khi chỉ số Nasdaq có tuần tăng thứ 5 trong 6 tuần qua. Loạt số liệu kinh tế gần đây cho thấy hoạt động kinh tế vẫn vững, nhưng tốc độ tăng giá chậm hơn dự kiến, cùng phát biểu từ một số quan chức Fed cấp cao cảnh báo không nên vội tăng lãi suất thêm, đã khiến giới đầu tư tuần này hạ bớt kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10.

Bộ Lao động Mỹ cho biết số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 9 chỉ tăng 29.000, thấp hơn nhiều so với dự báo 90.000 của giới kinh tế, trong khi số liệu của hai tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm mạnh. Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,2%. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp cuối tháng 10 giảm xuống còn 22,7%, từ mức 24,4% trong phiên trước đó và 64,2% một tuần trước đó.

Ông Robert Bernstone, Trưởng bộ phận giao dịch tại quỹ đầu cơ đa chiến lược SummitTX Capital ở New York, cho rằng số liệu việc làm là tín hiệu khá tích cực, khi cho thấy nền kinh tế không tăng trưởng quá nóng. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn còn lo ngại về tăng trưởng kinh tế và lạm phát, nên tâm lý lạc quan thận trọng vẫn là trạng thái phổ biến hiện nay.