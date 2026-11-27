Theo ghi nhận cuối tháng 11, mặc dù biểu lãi suất niêm yết đã được điều chỉnh giảm, một số ngân hàng vẫn chào mời khách hàng gửi tiết kiệm với lãi suất 9-9,7%/năm thông qua các chính sách cộng lãi suất ưu đãi.

Tại MBV, mức lãi suất được nhân viên ngân hàng giới thiệu lên tới 9,5%/năm, trong khi lãi suất tiền gửi trực tuyến niêm yết cao nhất là 7%/năm. Tương tự, tại Vikki Bank, mức lãi suất được chào mời đối với tiền gửi kỳ hạn 6 tháng lên tới 9,7%/năm, cao hơn 3,7 điểm phần trăm so với mức niêm yết cùng kỳ hạn.

Mức lãi suất thực tế phụ thuộc vào số tiền, kỳ hạn, hình thức gửi và chính sách của từng ngân hàng. Khách hàng gửi tiền mới cũng thường được giới thiệu mức lãi suất cao hơn so với các khoản tiền gửi tự động tái tục.

Diễn biến này cho thấy việc giảm lãi suất niêm yết chưa đồng nghĩa với áp lực huy động vốn đã được giải tỏa.

Cuối tháng 11, lãi suất niêm yết hạ nhiệt, song thực tế tại nhiều ngân hàng tư nhân lãi suất vẫn từ 9%/năm.

Từ giữa tháng 10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Hầu hết ngân hàng sau đó đã điều chỉnh biểu lãi suất.

Tuy nhiên, trước tình trạng lãi suất huy động vẫn neo cao, giữa tháng 11, NHNN tiếp tục yêu cầu triển khai thanh tra chuyên đề trên diện rộng. Các ngân hàng không tuân thủ yêu cầu giảm lãi suất có thể bị xem xét lại hạn mức tín dụng còn lại trong năm, giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thấp hơn trong năm tới hoặc phải áp dụng tỷ lệ an toàn cao hơn.

Một trong những nguyên nhân khiến mặt bằng lãi suất khó giảm nhanh là sự mất cân đối giữa nguồn vốn huy động và nhu cầu cho vay, đặc biệt đối với nguồn vốn trung và dài hạn.

Theo số liệu của VPBankS, đến cuối tháng 9/2026, lãi suất huy động bình quân đối với các giao dịch mới ở mức 6,46%/năm, trong khi lãi suất cho vay bình quân là 9,12%/năm. Lãi suất cho vay mua nhà tại các ngân hàng được khảo sát dao động từ 11,5-14%/năm.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa tỷ trọng tín dụng và huy động vốn kỳ hạn trên một năm tại 30 ngân hàng thương mại lên tới 22,4 điểm phần trăm. Sự mất cân đối về kỳ hạn nguồn vốn, cùng nhu cầu tín dụng lớn của nền kinh tế, tiếp tục gây áp lực lên mặt bằng lãi suất.

Nhận định về triển vọng năm 2027, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc chiến lược thị trường VPBankS, cho rằng diễn biến lãi suất trong nước sẽ phụ thuộc đáng kể vào giá dầu, lạm phát toàn cầu và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong kịch bản cơ sở, nếu giá dầu Brent giảm dần từ 105 USD/thùng xuống 85 USD/thùng trong nửa đầu năm 2027 và Fed kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ sau một lần tăng lãi suất vào cuối năm 2026, lãi suất huy động tại Việt Nam có thể bắt đầu giảm trong quý II-III/2027, còn lãi suất cho vay giảm từ quý III-IV/2027.

Trong kịch bản tích cực hơn, nếu giá dầu Brent giảm xuống dưới 80 USD/thùng ngay từ quý I/2027 và Fed bắt đầu giảm lãi suất từ nửa cuối năm, lãi suất cho vay trong nước có thể hạ nhiệt sớm hơn, từ quý II/2027.

Như vậy, ngay cả khi lãi suất huy động bắt đầu giảm, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân vẫn có thể phải chờ thêm một thời gian để chi phí vay vốn giảm tương ứng.

Trong bối cảnh thời điểm giảm lãi suất còn nhiều bất định, các doanh nghiệp và hợp tác xã cần chủ động tính toán chi phí vốn, cân đối dòng tiền và xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp, thay vì đặt kỳ vọng vào việc lãi suất sẽ sớm giảm.