Ban Quản lý, Ban Quý tế Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn tổ chức lễ thỉnh sắc Thần Hoàng và Bà Cố Chủ về Lăng Ông Nam Hải.

Ban Quản lý, Ban Quý tế Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn cùng đông đảo người dân thực hiện nghi thức thỉnh sắc Thần Hoàng và Bà Cố Chủ.

Ban Quản lý, Ban Quý tế Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn thực hiện nghi thức thỉnh sắc Thần Hoàng và Bà Cố Chủ về Lăng Ông Nam Hải.

Sáng 23/11, Ban Quản lý, Ban Quý tế Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn tổ chức lễ thỉnh sắc Thần Hoàng và Bà Cố chủ về Lăng Ông Nam Hải. Đây là nghi thức truyền thống của lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn.

Lễ thỉnh sắc Thần Hoàng và Bà Cố Chủ về Lăng Ông Nam Hải được lưu truyền qua nhiều thế hệ người dân trên đảo Lại Sơn nhằm tưởng nhớ công ơn của Thần Hoàng và Bà Cố Chủ có công lớn trong việc lập làng, mang lại sự bình yên cho người dân.

Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn và kỷ niệm 20 năm công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh (15/11/2006 - 15/11/2026) với chủ đề “Đặc khu Kiên Hải - Sáng tạo và phát triển” diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11 (nhằm ngày 15 và 16/10 âm lịch).

Trong khuôn khổ lễ hội có các nghi lễ truyền thống như: Thỉnh sắc Thần Hoàng và Bà Cố Chủ, an vị, cầu an, dâng hương - Nghinh Thần Nam Hải và lễ Nghinh Thần trên biển.

Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2026 nhằm gìn giữ nét văn hóa truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh con người và vùng biển đảo An Giang đến với du khách gần xa, thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch địa phương.