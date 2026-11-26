Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của 11 doanh nghiệp hóa chất, phân bón và cao su niêm yết đạt 5.185 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu loại trừ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR), lợi nhuận toàn nhóm giảm 15,6%, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các phân khúc.

Theo thống kê, tổng doanh thu thuần của 11 doanh nghiệp trong quý III đạt 29.181 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 5.185 tỷ đồng, giảm 2,2% so với quý II/2026.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của nhóm lần lượt đạt 114.375 tỷ đồng và 15.147 tỷ đồng, tăng 14,9% và 34% so với cùng kỳ năm trước.

Dù kết quả chung tăng trưởng, số doanh nghiệp có lợi nhuận tăng so với cùng kỳ chỉ là 5/11 mã. Đáng chú ý, mức tăng lợi nhuận của toàn ngành chủ yếu đến từ nhóm cao su, trong khi hóa chất cơ bản và phân bón đều ghi nhận lợi nhuận giảm.

Cao su chiếm gần 80% lợi nhuận toàn ngành

Trong quý III/2026, nhóm cao su gồm GVR, Cao su Phước Hòa (PHR), Cao su Đồng Phú (DPR) và Cao su Tây Ninh (TRC) đạt tổng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 4.065 tỷ đồng, tăng 68,6% so với cùng kỳ và chiếm 78,4% lợi nhuận toàn nhóm.

Trong đó, GVR ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 3.336 tỷ đồng, tăng 75,8% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Doanh thu đạt 9.506 tỷ đồng, tăng 2,3%.

Kết quả của GVR được hỗ trợ đáng kể bởi các khoản thu nhập khác. Doanh nghiệp ghi nhận 1.998 tỷ đồng lợi nhuận khác trong quý III, chiếm 45% lợi nhuận trước thuế. Riêng khoản bồi thường, hỗ trợ bàn giao đất đạt 1.779 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 131 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, GVR ghi nhận 452 tỷ đồng từ thanh lý vườn cây. Lợi nhuận gộp mảng mủ cao su tăng 15,2% nhờ giá bán cải thiện.

Tại PHR, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 427 tỷ đồng, tăng 64,4% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận khác đạt 470 tỷ đồng, tương đương 88% lợi nhuận trước thuế, chủ yếu đến từ bồi thường đất, dự án VSIP III và thanh lý vườn cây.

Tuy nhiên, lợi nhuận cốt lõi của PHR chỉ đạt 5 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng chịu áp lực từ cơ cấu nguyên liệu khi lượng mủ thu mua cao gấp 1,4 lần mủ tự khai thác, khiến giá bán cao chưa cải thiện đáng kể biên lợi nhuận gộp.

DPR ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 199 tỷ đồng, tăng 44,7% so với cùng kỳ. Giá bán mủ đạt 63,2 triệu đồng/tấn, tăng 30%, trong khi sản lượng giảm 3,3%. Biên lợi nhuận gộp đạt 42,6%, cao nhất nhóm cao su.

Ngược lại, TRC ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ giảm 11,1%, còn 104 tỷ đồng. Doanh thu đạt 303 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ quý IV/2012, nhưng lợi nhuận khác chỉ đạt 8 tỷ đồng, giảm so với 46 tỷ đồng cùng kỳ do khoản thanh lý vườn cây đã được ghi nhận trong nửa đầu năm.

Phân bón giảm lợi nhuận 74% so với quý trước

Trái ngược với nhóm cao su, phân bón là phân khúc suy giảm mạnh nhất trong quý III/2026. Tổng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của 5 doanh nghiệp gồm Đạm Phú Mỹ (DPM), Đạm Cà Mau (DCM), DAP - Vinachem (DDV), Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS) và Phân bón Bình Điền (BFC) đạt 556 tỷ đồng, giảm 35,8% so với cùng kỳ và giảm 74% so với quý II.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá urê giảm mạnh sau giai đoạn tăng cao trong quý II, trong khi chi phí nguyên liệu và lãi vay vẫn tạo áp lực lên biên lợi nhuận.

Theo dữ liệu World Bank được TCBS Research tổng hợp, trong Cập nhật Ngành Hóa chất – Q3/2026 vừa công bố, giá urê bình quân quý III/2026 đạt 399,2 USD/tấn, giảm 42,4% so với mức đỉnh 693,5 USD/tấn trong quý II và thấp hơn 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

Giá urê giảm nhanh hơn giá vốn khiến biên lợi nhuận gộp của DPM giảm từ 23,8% trong quý II xuống 14,1%; tại DCM, chỉ tiêu này giảm từ 31,3% xuống 19,1%.

DPM ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 40 tỷ đồng, giảm 82,9% so với cùng kỳ và giảm 95,5% so với quý trước. Trong khi đó, DCM đạt 430 tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ nhưng giảm 59,6% so với quý II.

DCM là doanh nghiệp duy nhất trong nhóm phân bón ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ. Kết quả này được hỗ trợ bởi nền so sánh thấp của quý III/2025 và hoạt động xuất khẩu urê. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp xuất khẩu 413.000 tấn urê, tương đương 150% kế hoạch năm.

Ở nhóm phân bón DAP, lợi nhuận của DDV giảm 95,7% so với cùng kỳ, còn 10 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 3,7%, trong khi hoạt động kinh doanh chính ghi nhận lỗ khoảng 4 tỷ đồng.

Theo báo cáo, DDV còn khoảng 685 tỷ đồng nguyên vật liệu tồn kho mua ở mức giá cao. Lượng nguyên liệu này dự kiến tiếp tục đi vào giá vốn trong quý IV, dù giá lưu huỳnh hợp đồng Trung Đông tháng 10 đã giảm 45–70 USD/tấn.

BFC ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 60 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng 48,2%, đạt 3.051 tỷ đồng, nhưng chi phí bán hàng tăng 132%, cùng với chi phí lãi vay tăng cao, khiến lợi nhuận không tăng tương ứng.

Tại LAS, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 16 tỷ đồng, giảm 20,3% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 16,5%, nhưng chi phí lãi vay tăng 68%.

DGC phục hồi so với quý trước, nhưng vẫn giảm lợi nhuận

Trong nhóm hóa chất cơ bản, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của DGC và CSV đạt tổng cộng 564 tỷ đồng, giảm 30,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả đã cải thiện 10,5% so với quý II.

DGC ghi nhận doanh thu thuần 2.469 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 478 tỷ đồng, giảm 36,4% so với cùng kỳ nhưng tăng 25,8% so với quý trước.

Biên lợi nhuận gộp của DGC đạt 20,5%, cải thiện so với mức 18,9% trong quý II nhưng vẫn thấp hơn đáng kể mức 31,1% cùng kỳ năm trước.

Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ việc khai trường 25 tạm dừng phục vụ điều tra, khiến DGC phải sử dụng quặng mua ngoài với giá vốn cao. Bên cạnh đó, giá lưu huỳnh, điện, than cốc và amoniac tăng cũng tạo áp lực lên chi phí.

Trong khi đó, CSV ghi nhận doanh thu 814 tỷ đồng, tăng 59,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 85 tỷ đồng, tăng 47,9% so với cùng kỳ nhưng giảm 34,3% so với quý trước.

Kết quả của CSV được hỗ trợ bởi giá bán axit sulfuric tại công ty mẹ tăng 289% và sản lượng phốt pho vàng tại công ty con tăng 56%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm từ 33,5% trong quý II xuống 23,1% do giá vốn tăng.

Triển vọng sản xuất của CSV cũng chịu ảnh hưởng bởi việc nhà máy Tân Bình 2 dừng hoạt động từ sau ngày 15/8/2026, khiến sản lượng trong các quý tới bị giới hạn.

Triển vọng quý IV phân hóa, lợi nhuận cả năm dự kiến tăng 34,2%

Theo dự phóng cập nhật ngày 25/11/2026 của TCBS Research, tổng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của 11 doanh nghiệp trong nhóm có thể đạt 18.345 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 34,2% so với năm trước. Mức dự phóng này cao hơn 12,7% so với báo cáo sau quý II, chủ yếu nhờ điều chỉnh tăng dự báo đối với GVR và PHR do thu nhập đất.

Sau 9 tháng, nhóm doanh nghiệp đã hoàn thành 82,6% dự phóng lợi nhuận cả năm.

Trong nhóm cao su, GVR được dự phóng đạt lợi nhuận 9.563 tỷ đồng, tăng 79,8% so với năm trước. PHR có thể đạt 1.397 tỷ đồng, gấp 2,9 lần năm 2025, trong khi DPR được dự báo đạt 486 tỷ đồng, tăng 68,2%.

Ngược lại, triển vọng nhóm phân bón chịu áp lực từ giá urê và chi phí nguyên liệu. TCBS Research dự phóng DPM đạt lợi nhuận 1.506 tỷ đồng, tăng 40,4% so với năm trước, nhưng riêng quý IV có thể chỉ đạt khoảng 158 tỷ đồng, giảm 31,1% so với cùng kỳ.

DCM được dự phóng đạt lợi nhuận 2.408 tỷ đồng, tăng 22,9% trong năm 2026. Tuy nhiên, lợi nhuận quý IV dự kiến khoảng 126 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ. Với DDV, lợi nhuận cả năm được dự báo đạt 280 tỷ đồng, giảm 55,6%.

Một trong những yếu tố cần theo dõi là diễn biến giá urê trong vụ Đông Xuân. Giá urê bình quân tháng 10/2026 đạt 420 USD/tấn, tăng 5,2% so với bình quân quý III. Trung Quốc đã cấp thêm hạn ngạch xuất khẩu urê, trong khi diễn biến giá nguyên liệu và nhu cầu thị trường tiếp tục ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp phân bón.

Bên cạnh đó, việc Trung Quốc nới hạn ngạch xuất khẩu urê có thể tạo áp lực lên giá bán, trong khi tiến độ bàn giao đất và nghĩa vụ tiền thuê đất theo bảng giá mới sẽ ảnh hưởng đến thời điểm ghi nhận thu nhập của nhóm cao su.

Đối với DGC, tiến độ vận hành lại khai trường 25 và nhà máy Nghi Sơn là những yếu tố đáng chú ý. Theo báo cáo, nhà máy Nghi Sơn dự kiến lắp đặt, chạy thử trong quý IV/2026 và vận hành đầy đủ từ quý I/2027.

TCBS Research đánh giá phần lớn lợi nhuận năm 2026 của ngành đã được ghi nhận sau 9 tháng. Trong các quý tiếp theo, cần theo dõi lợi nhuận cốt lõi của nhóm cao su, biên lợi nhuận gộp urê trong vụ Đông Xuân và tốc độ giải phóng tồn kho nguyên liệu giá cao của nhóm DAP. Các khoản thu nhập từ bồi thường đất có thể tạo lợi nhuận lớn nhưng khó dự báo theo từng quý.