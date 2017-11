Lại rầm rộ phá rừng Tây Nguyên

Dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đóng cửa rừng tự nhiên, khôi phục và phát triển bền vững rừng Tây Nguyên nhưng thời gian qua, rừng ở đây vẫn bị tàn phá rầm rộ và gần như công khai

Từ nguồn tin người dân phản ánh về tình trạng phá rừng công khai như một công trường, những ngày cuối tháng 11, chúng tôi có mặt tại các cánh rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả (xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) quản lý.

45 m3 gỗ tập kết trên đường tuần tra

Trong vai những người đi lấy lan rừng, chúng tôi đi bộ từ khu vực gần trạm bảo vệ rừng số 1 vào khu vực bãi gỗ lậu mà người dân giới thiệu là chỉ cách trạm bảo vệ rừng chỉ khoảng 5 km. Sau hơn 1 giờ đi bộ, chúng tôi gặp 3 người chặn lại dò hỏi và tỏ thái độ không tin chúng tôi là người đi lấy lan rừng. Trước tình hình đó, phóng viên đã gọi điện cho ông Trương Văn Hồng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ea H’leo, đề nghị cử lực lượng kiểm lâm đưa phóng viên tới hiện trường nhưng ông Hồng không đồng ý. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục men theo con đường mòn rộng khoảng 3 m, đá lởm chởm với những đoạn dốc thẳng đứng đến khu vực gần đỉnh ngọn núi cao nhất khu vực này.

Hiện trường bãi tập kết gỗ thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả

Tại đây, đập vào mắt chúng tôi là một bãi tập kết gỗ cực lớn. Hàng chục hộp gỗ rỉ nhựa dài từ 3 đến 7 m, đường kính 30-60 cm đã được cưa xẻ vuông vắn nằm chồng chất lên nhau. Tiếp tục di chuyển lên đỉnh núi, thì bắt gặp vô số khúc gỗ xẻ đã được tập kết tại một bãi đất trống. Nhiều dấu mùn cưa mới tinh nằm cạnh hàng trăm lóng gỗ vẫn còn chảy nhựa. Xung quanh bãi khai thác, tập kết gỗ trái phép này còn dấu vết của những đống tro; chai, can đựng xăng dầu và những khúc gỗ cháy sém của lâm tặc để lại. Những chiếc máy cày, rơ-moóc độ chế dựng tại hiện trường khiến khu vực trông giống như một công trường khai thác gỗ khiến chúng tôi ngỡ ngàng.

Trong lúc chúng tôi đang đi quanh tìm hiểu bãi tập kết gỗ thì gặp lực lượng kiểm lâm huyện Ea H’leo và lực lượng bảo vệ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả. Những người này cho biết bãi tập kết gỗ nói trên đã được lực lượng phát hiện và khám nghiệm khoảng một tuần trước đó nhưng vẫn chưa đưa ra khỏi rừng được nên phải cử lực lượng bảo vệ hiện trường, tang vật. Đáng nói, hiện trường bãi tập kết gỗ chỉ cách trạm quản lý bảo vệ rừng số 1 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả hơn 5 km. Không hiểu vì sao lực lượng bảo vệ rừng không phát hiện vụ phá rừng cực lớn này khi các dấu vết tại hiện trường cho thấy để khai thác, vận chuyển số lượng lớn gỗ ra bãi tập kết nói trên, lâm tặc không thể làm trong một vài ngày và phải cần đến máy móc.

Rừng bị phá do… trời (!?)

Trời sập tối, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường vì lo sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi xuống được khoảng 1/2 chặng đường thì có một cán bộ bảo vệ rừng được người dân chở chạy theo thông báo vừa nhận được chỉ đạo của giám đốc công ty yêu cầu đưa phóng viên ra xe chứ rất nguy hiểm (?).

Để làm rõ những câu hỏi liên quan đến vụ khai thác gỗ nói trên, sáng 28-11, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông An Ngọc Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả. Ông Tân cho hay ngày 22-11, khi lãnh đạo công ty đang phối hợp với đoàn liên ngành đi phá các lò than trên địa bàn thì nhận được tin báo của lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Ea H’leo cho biết có một bãi tập kết gỗ giữa rừng. Ngay lập tức, lực lượng công ty đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm đi kiểm tra.

Ông Tân cho rằng để xảy ra việc khai thác gỗ trái phép nói trên là trách nhiệm của chủ rừng chưa kiểm tra, nắm bắt kịp thời để có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ. "Vụ phá rừng diễn ra vào những ngày sau cơn bão số 13. Do trời mưa lớn, đường tuần tra nước chảy xiết nên anh em không thể đi tuần tra để phát hiện kịp thời. Tôi khẳng định không có chuyện lực lượng bảo vệ rừng làm ngơ cho việc phá rừng" - ông Tân nói.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Ea H’leo, vào ngày 21-11, hạt nhận được tin báo của người dân cho biết tại Tiểu khu 22, rừng giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả quản lý có gỗ tập kết. Hạt đã tổ chức lực lượng đi kiểm tra và phát hiện tại lô 3 khoảnh 3, lô 12 khoảnh 4 Tiểu khu 22 có một số bãi gỗ tập kết. Qua kiểm tra phát hiện 2 đầu kéo xe máy cày, 2 rơ-moóc xe máy cày, 2 xe cày tay, 1 xe máy, 2 cưa xăng do các đối tượng bỏ lại. Gần hiện trường tập kết gỗ có các gốc cây mới chặt hạ, có dấu vết kéo gỗ về chỗ tập kết. Hạt đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả đo đếm được 126 lóng, hộp gỗ từ nhóm III đến nhóm VII với tổng cộng hơn 45 m3. Ngày 22-11, hạt đã mời công an, VKSND huyện, công ty, UBND xã Ea H’leo đi kiểm tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Cũng theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Ea H’leo, địa hình tập kết gỗ có dốc cao, đường đi lại rất khó khăn và chưa phát hiện được đối tượng khai thác gỗ. Cơ quan này nhận định đây là vụ khai thác, vận chuyển và tập kết gỗ quy mô lớn, có tổ chức cần điều tra làm rõ vụ việc. "Lực lượng kiểm lâm đã bắt được 3 đối tượng đang bốc gỗ lên xe, các đối tượng này khai nhận chỉ đi chở gỗ thuê. Sau đó, người thân của những đối tượng này đã tới bảo lãnh cho về" - ông Hồng cho biết thêm.

Kỳ tới: Cạo trọc rừng Đắk Nông

Khẩn trương chuyển cho cơ quan điều tra

Chiều 28-11, trung tá Phùng Minh Trí, Phó trưởng Công an huyện Ea H’leo, cho biết cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường và đang chờ Hạt Kiểm lâm chuyển hồ sơ sang để xem xét khởi tố vụ án. Thường trực Huyện ủy cũng đã mời đại diện Hạt Kiểm lâm và công an huyện lên chỉ đạo hạt khẩn trương chuyển hồ sơ cho công an để làm rõ vụ việc.

Bài và ảnh: CAO NGUYÊN