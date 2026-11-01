Lãi quý III của HDBank tăng chậm

Thu nhập lãi tiếp tục là trụ cột khi chiếm 81,6% tổng thu nhập hoạt động, đạt 9.288 tỷ đồng, tăng 19%.

Hoạt động dịch vụ cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng tốt, tăng 41%, đạt 1.677 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sự gia tăng của chi phí hoạt động (tăng 13%, đạt 2.820 tỷ đồng) và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (tăng 47%, đạt 3.381 tỷ đồng) khiến lợi nhuận trước thuế tăng 9%, đạt 5.177 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 4.056 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động đạt 34.062 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần chiếm 80,8%, đạt 27.524 tỷ đồng, tăng 9%.

Thu nhập ngoài lãi nổi bật là hoạt động dịch vụ (đạt 4.028 tỷ đồng, tăng 24%) và góp vốn, mua cổ phần (đạt 1.169 tỷ đồng, tăng 7,7 lần).

Nhờ chi phí dự phòng rủi ro giảm 7% còn 7.209 tỷ đồng và chi phí hoạt động chỉ tăng 9%, đạt 8.474 tỷ đồng (giúp tỷ lệ CIR giảm từ 25,6% xuống 24,8%), HDBank báo lợi nhuận trước thuế 18.378 tỷ đồng tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 14.765 tỷ đồng tăng 25%.

So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng, hoàn thành 61%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của HDBank đạt 1,1429 triệu tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm.

Cho vay khách hàng đạt 708.563 tỷ đồng, tăng 31%. Trong khi đó, tiền gửi của khách hàng là 709.166 tỷ đồng, tăng 26% và phát hành giấy tờ có giá đạt 127.373 tỷ đồng, tăng 45%.

Sau 9 thánh nợ xấu của HDBank tăng là 24.642 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 3,4%. Còn tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 46%.