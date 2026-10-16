Lãi quý III cải thiện, Haxaco vẫn giảm kế hoạch mua lại cổ phiếu

Theo tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Haxaco dự kiến mua lại 4,5 triệu cổ phiếu HAX nhằm cơ cấu lại nguồn vốn doanh nghiệp.

Haxaco điều chỉnh giảm quy mô kế hoạch mua lại cổ phiếu từ 5 triệu xuống 4,5 triệu đơn vị.

Trước đó, tại Nghị quyết số 17 ngày 17/9/2026, HĐQT Haxaco thống nhất chủ trương trình cổ đông phương án mua lại tối đa 5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,65% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, quy mô dự kiến đã giảm 500.000 đơn vị so với kế hoạch ban đầu.

Theo phương án mới, giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, qua công ty chứng khoán được chỉ định. Nguồn vốn sử dụng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất tại thời điểm thực hiện.

Giá mua lại tối đa được xác định ở mức 10.000 đồng/cp. Với quy mô 4,5 triệu đơn vị, tổng số tiền Haxaco có thể chi ra tối đa khoảng 45 tỷ đồng nếu mua đủ lượng đăng ký tại mức giá trần dự kiến.

Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến hết năm 2027, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định. Sau khi hoàn tất, doanh nghiệp sẽ giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế mua lại.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Haxaco ghi nhận doanh thu thuần gần 1.392 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 126,4 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi mức gần 59,7 tỷ đồng của quý III/2025.

Sau khi ghi nhận khoản lỗ gần 25,8 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hợp nhất 3,55 tỷ đồng trong quý III năm nay. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 4.048 tỷ đồng, tăng 29%, còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 40,8 tỷ đồng, so với hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ.

Tuy nhiên, kết quả có lãi trong quý III chưa đồng nghĩa hoạt động kinh doanh cốt lõi đã hoàn toàn phục hồi. Trong kỳ, Haxaco vẫn ghi nhận khoản lỗ gần 19,8 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chính. Khoản lợi nhuận khác gần 27 tỷ đồng góp phần giúp doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế hơn 7,2 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu hợp nhất tăng chủ yếu nhờ mở rộng hoạt động kinh doanh, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt trở thành công ty con từ tháng 3/2026 và được hợp nhất vào báo cáo tài chính. Kết quả cũng được hỗ trợ bởi việc cải thiện hiệu quả hoạt động tại công ty mẹ và thu nhập từ hoạt động đầu tư.

Việc giảm quy mô mua lại cổ phiếu diễn ra khi Haxaco đồng thời mở rộng hoạt động sang lĩnh vực phân phối xe điện VinFast thông qua Tập đoàn Tương Lai Việt. Cuối tháng 9, doanh nghiệp cũng thông qua khoản vay 25 tỷ đồng dành cho công ty con này, với thời hạn tối đa 12 tháng, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Trên thị trường, cổ phiếu HAX đóng cửa phiên 15/10 ở mức 8.450 đồng/cp. Với mức giá đóng cửa này, giá mua lại tối đa 10.000 đồng/cp theo phương án cao hơn khoảng 18% so với thị giá hiện tại.