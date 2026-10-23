Lãi quý III/2026 tăng 30%, Vidipha còn áp lực hoàn thành kế hoạch năm

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (HOSE: VDP) ghi nhận doanh thu thuần đạt 230 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng lên 154 tỷ đồng, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu giúp lợi nhuận gộp đạt 76, tỷ đồng, tăng 30,7%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 2,7 tỷ đồng, giảm 52,7% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại chi phí tài chính tăng từ 4,1 tỷ đồng lên 4,3 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đạt 3,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý chi phí bán hàng tăng 32,8%, lên 38 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6,4% lên 16 tỷ đồng. Dù các khoản chi phí này gia tăng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn đạt 19 tỷ đồng, tăng 26% so với quý III/2025.

Sau khi ghi nhận khoản lỗ khác 2,3 triệu đồng và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 4,21 tỷ đồng, Vidipha báo lãi sau thuế 15,6 tỷ đồng, tăng 30% so với mức 11,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Vidipha tăng tốc lợi nhuận trong quý III, lãi ròng tăng hơn 30% (Ảnh: VDP).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 658 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 58,9 tỷ đồng, tăng 5,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 46,62 tỷ đồng, tăng 5,3%.

Năm 2026, Vidipha đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 65,8% mục tiêu doanh thu và 65,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vidipha đạt 1.172 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm chủ đạo với 1.002 tỷ đồng, tăng 8,8%.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 357 tỷ đồng, tăng 97% so với mức 180 tỷ đồng hồi đầu năm.

Ở chiều ngược lại, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn giảm từ 252 tỷ đồng xuống 90 tỷ đồng, tương ứng giảm 64%. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng lên 247 tỷ đồng, so với 202 tỷ đồng đầu năm.

Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 242 tỷ đồng, tăng 24,2%. Hàng tồn kho tại cuối tháng 9 đạt 302 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm.

Đối với tài sản dài hạn, giá trị ghi nhận đạt 170 tỷ đồng, giảm 12,3% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tài sản cố định giảm từ 185 tỷ đồng xuống 169 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định hữu hình còn 123 tỷ đồng so với 141 tỷ đồng hồi đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Vidipha ghi nhận 383 tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm. Toàn bộ số nợ phải trả được ghi nhận ở nợ ngắn hạn, trong khi doanh nghiệp không ghi nhận nợ dài hạn.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 189 tỷ đồng, giảm 4,8% so với mức 198 tỷ đồng đầu năm. Trong khi đó, phải trả người bán ngắn hạn giảm mạnh từ 101 tỷ đồng xuống 38 tỷ đồng.

Ngược lại, khoản phải trả ngắn hạn khác tăng từ 17 tỷ đồng lên 123 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 789 tỷ đồng, tăng 5,3% so với đầu năm và chiếm 67,3% tổng nguồn vốn. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 220 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 99 tỷ đồng, tăng so với 68 tỷ đồng đầu năm.