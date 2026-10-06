Lái ôtô gây tai nạn, luồn qua ngõ nhỏ né camera

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin rạng sáng 3/10, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tổ dân phố Hà Thạch, phường Phong Châu, giữa một xe mô tô và phương tiện nghi là ôtô.

Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe mô tô bị thương nặng. Sau va chạm, người điều khiển phương tiện còn lại rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và triển khai các tổ công tác xác minh, truy tìm phương tiện liên quan.

Lực lượng Công an xác định Lê Quang Kh là người điều khiển ôtô BKS 19A-740.xx liên quan đến vụ tai nạn.

Theo Công an, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng, không có nhân chứng trực tiếp, trong khi hệ thống camera tại khu vực còn hạn chế, khiến quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 1h ngày 4/10, lực lượng công an xác định Lê Quang Kh (SN 1985, trú phường Phong Châu) là người điều khiển ôtô BKS 19A-740.xx liên quan vụ tai nạn.

Tuy nhiên, khi lực lượng Công an đến nơi cư trú, Kh. đã rời địa bàn và đưa phương tiện đến phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang để sửa chữa.

Tiếp tục truy tìm, đến tối 4/10, lực lượng công an xác định được vị trí của Kh cùng phương tiện liên quan.

Lê Quang Kh làm việc với cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Kh thừa nhận là người điều khiển ôtô liên quan vụ tai nạn và đã rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra va chạm.

Kh khai sau khi gây tai nạn, đã điều khiển ôtô di chuyển qua nhiều tuyến đường nhỏ, ngõ ngách nhằm tránh sự ghi nhận của hệ thống camera.

Cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.