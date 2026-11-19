Ngày 19/11, Cục Cảnh sát giao thông thông tin, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về xác minh, xử lý vi phạm qua clip phản ánh trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh người điều khiển ô tô khi chưa có giấy phép lái xe, được ghi lại trong clip phản ánh trên mạng xã hội. (Ảnh Cục Cảnh sát giao thông).

Qua xác minh, vụ việc được làm rõ như sau: Khoảng 13h ngày 15/11/2026, tại đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, B.M.H (SN 2008) điều khiển ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx khi không có giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng xác định chủ phương tiện (là phụ huynh) có hành vi giao xe cho con mình là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Phương tiện thuộc sở hữu của Công ty TNHH SX&TM H P V.

Ngày 19/11/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã mời người điều khiển và đại diện công ty đến làm việc. Người lái xe thừa nhận hành vi vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe về hành vi không có giấy phép lái xe, với mức phạt từ 18 - 20 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện (là tổ chức), hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển có mức phạt từ 56 - 60 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hải Phòng làm việc với người liên quan đến vụ giao ô tô cho người chưa có giấy phép lái xe. (Ảnh Cục Cảnh sát giao thông).

Tổng mức phạt dự kiến là 77 triệu đồng. Lực lượng chức năng đồng thời tạm giữ ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo việc giao ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chủ phương tiện cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của người lái trước khi giao xe.

Đồng thời Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không có giấy phép lái xe phù hợp, tuyệt đối không điều khiển ô tô tham gia giao thông.

Duy Thanh