Lãi ngoại hối gấp đôi, Vietcombank đẩy mạnh dự phòng quý 3

Vietcombank lãi hơn 40.440 tỷ đồng, tăng chi lương và phụ cấp. Ảnh minh hoạ: Vietcombank

Báo cáo tài chính quý 3/2026 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 20.386 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước (YoY), tiếp tục là nguồn thu chủ lực của ngân hàng.

Ở các hoạt động ngoài lãi, khoản lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tại Vietcombank đạt 2.576 tỷ đồng, tăng 101% YoY. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt gần 200 tỷ đồng, tăng 87% YoY; lãi thuần từ hoạt động khác đạt 1.003 tỷ đồng, tăng 8% YoY.

Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tại ngân hàng này giảm 4% YoY, còn 904 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của Vietcombank tăng 33% YoY, lên 8.029 tỷ đồng. Với tốc độ tăng nguồn thu cao hơn chi phí, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng đạt 17.402 tỷ đồng, tăng 45% YoY.

Vietcombank nâng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên 6.184 tỷ đồng, gấp gần 8 lần mức 776 tỷ đồng cùng kỳ. Khoản trích lập này tương đương khoảng 35,5% lợi nhuận trước dự phòng, so với mức 6,5% của quý 3/2025.

Sau trích lập, Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế 11.218 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,2% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt 9.041 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Vietcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 57.179 tỷ đồng, tăng 35% YoY. Các nguồn thu ngoài lãi phần lớn tăng trưởng. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 2.707 tỷ đồng, tăng 4% YoY; kinh doanh ngoại hối mang về 6.408 tỷ đồng, tăng 30% YoY. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 287 tỷ đồng, tăng 105% YoY.

Lãi thuần từ hoạt động khác tại ngân hàng này đạt 5.919 tỷ đồng, tăng 115% YoY. Trong khi đó, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 30% YoY, còn khoảng 2,5 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động 9 tháng của ngân hàng đạt 23.363 tỷ đồng, tăng 32% YoY. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng đạt 49.620 tỷ đồng, tăng 40% YoY.

Vietcombank dành 9.180 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 293% YoY. Riêng khoản trích lập trong quý 3 chiếm khoảng 67,4% tổng chi phí dự phòng của 9 tháng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 40.440 tỷ đồng, tăng 22% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt 33.054 tỷ đồng, tăng 24% so với 9 tháng năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 2,68 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt hơn 1,816 triệu tỷ đồng, tăng 8,5%; tiền gửi khách hàng đạt hơn 1,78 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với đầu năm.

Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu của Vietcombank cuối quý 3/2026 ở mức 12.818 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 0,58% lên 0,71%.

Trong cơ cấu nợ xấu, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng từ 761 tỷ đồng lên 2.571 tỷ đồng, tương ứng tăng 238%. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng từ 302 tỷ đồng lên 1.657 tỷ đồng, tương ứng tăng 449% so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm nhẹ từ 8.651 tỷ đồng xuống 8.589 tỷ đồng. Dù giảm, nhóm này vẫn chiếm khoảng 67% tổng nợ xấu của ngân hàng.

Về tình hình nhân sự, theo báo cáo quý 3/2026, Vietcombank và các công ty con có 23.260 nhân viên tại ngày 30/9/2026, giảm 197 người so với cuối năm 2025, tương ứng giảm 0,8%.

Trong 9 tháng, ngân hàng ghi nhận chi phí cho nhân viên đạt 13.489 tỷ đồng, tăng 28,5% YoY, chiếm khoảng 57,7% tổng chi phí hoạt động.

Trong đó, chi lương và phụ cấp đạt 11.328 tỷ đồng, tăng 24,9% YoY; các khoản đóng góp theo lương đạt 734 tỷ đồng; chi trợ cấp khoảng 6,6 tỷ đồng và chi khác cho nhân viên gần 1.420 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 30/10, cổ phiếu VCB giảm 900 đồng, tương ứng 1,57% so với phiên trước, xuống 56.300 đồng/cp, ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp. Khối lượng giao dịch đạt hơn 3,74 triệu cổ phiếu, giảm 11,8% so với phiên 29/10; giá trị giao dịch đạt 212,15 tỷ đồng, giảm 13,3%.