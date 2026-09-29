Lái mô tô nước sống ảo giữa phố ngập, gây phẫn nộ

Ngày 29/9, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966- 2026) tổ chức hội nghị rà soát tiến độ triển khai các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm về sự kiện. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình cùng các đồng chí thành viên Ban Tổ chức.