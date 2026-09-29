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Lái mô tô nước sống ảo giữa phố ngập, gây phẫn nộ

Video cho thấy nước bắn tung tóe khắp vỉa hè, bậc thang cầu vượt dành cho người đi bộ và các bức tường ven đường khi người điều khiển di chuyển qua con phố ngập nước.

Tạp chí Tri thức
Gốc

Thảo Vy

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/video-lai-mo-to-nuoc-song-ao-giua-pho-ngap-gay-phan-no-post1686268.html