Lái mô tô nước quay 'content' giữa phố ngập lụt ở Bangkok, con trai nữ diễn viên bị phạt tù

Hình ảnh Sorn Keadsiri quay content giữa phố ngập lụt lan truyền nhanh chóng gây bất bình trên mạng xã hội

Tòa án Bangkok ngày 29-9 đã tuyên phạt Sorn Keadsiri, 27 tuổi, con trai một nữ diễn viên Thái Lan, mức án 15 ngày tù cho hưởng án treo, cùng một khoản tiền phạt.

Chiếc mô tô nước vi phạm cũng bị tịch thu, theo thông báo của Cảnh sát Makkasan.

Trước đó vào tối 28-9, đoạn clip ghi lại cảnh Sorn Keadsiri điều khiển mô tô nước chạy tốc độ cao, lượn vòng tròn trên tuyến phố ngập sâu ở Bangkok, gây sóng mạnh trong lúc một người khác quay phim đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Hình ảnh gây bất bình trên mạng xã hội Thái Lan

Tại cơ quan điều tra, Sorn khai vừa trở về Thái Lan và được một người bạn nước ngoài rủ thực hiện hành động trên với ý định "làm vơi bớt nỗi khổ của người dân trong lũ lụt".

Tuy nhiên, việc này đã vấp phải làn sóng phản ứng gay gắt từ dư luận. Trong bối cảnh hàng chục nghìn hộ dân tại Bangkok vẫn đang bị ngập sâu sau trận lụt được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 15 năm qua, nhiều người cho rằng việc sử dụng phương tiện giải trí đắt tiền làm phông nền quay content là thiếu nhạy cảm.

Khu chợ ở Klong Toei ngập trong nước

Rapper Thanayut Na Ayutthaya sống ở Klong Toei, khu vực bị ngập nặng ở Bangkok, chia sẻ với truyền thông: "Những người làm content viral không bao giờ thực sự hiểu cảm giác khổ sở vì ngập lụt là như thế nào. Thay vì dùng nguồn lực dư dả của mình để giúp đỡ người khác, họ lại dùng nó để làm nội dung "câu view".

Theo ghi nhận, tại nhiều khu vực phía Đông Bangkok, nước vẫn ngập sang ngày thứ tư, người dân gặp khó khăn về nước sạch và thực phẩm, trong khi nhiều cửa hàng phải đóng cửa, thu nhập bị ảnh hưởng.

Cảnh sát Bangkok khuyến cáo người dân không tạo sóng lớn khi di chuyển qua khu vực ngập lụt, tránh gây ảnh hưởng thêm tới nhà dân và hoạt động cứu trợ.

Theo SCMP