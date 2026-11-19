Theo YSVN, VN-Index đóng cửa dưới hỗ trợ ngắn hạn 1690 – 1700 điểm khi nỗ lực hồi phục của nhóm trụ không thể duy trì đặc biệt trong giai đoạn khối ngoại liên tiếp bán ròng lớn trong khi lực cầu nội địa không mặn mà phục hồi.

Kết phiên ngày 19/11, VN-Index giảm 13,39 điểm, đóng cửa tại 1689,62 điểm. Cùng chiều HNX-Index giảm 3,79 điểm, đóng cửa tại 238,94 điểm.

VN-Index có khả năng chững lại đà giảm quanh vùng hỗ trợ 1680 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục đà giảm và đánh mất vùng hỗ trợ 1.700 điểm, tuy nhiên thanh khoản sụt giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên. Chỉ số hình thành nến đỏ biên độ rộng với bóng nến dưới dài, phản ánh áp lực bán duy trì trong suốt phiên. Dù vậy, lực cầu đã phản ứng tích cực quanh đường xu hướng tăng trung hạn tại 1680 điểm, giúp thị trường thu hẹp đáng kể đà giảm.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI tiếp tục suy giảm và quay lại kiểm định vùng đáy ngắn hạn sau khi đánh mất đường xu hướng tăng. Trong khi đó, đường MACD tiếp tục đi xuống sau khi giao cắt xuống dưới đường tín hiệu. Các tín hiệu này cho thấy động lượng giảm vẫn chiếm ưu thế, củng cố trạng thái tiêu cực của thị trường trong ngắn hạn.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1670 – 1680. Vùng kháng cự: 1700 – 1710.

VN-Index có khả năng chững lại đà giảm quanh vùng hỗ trợ 1680 điểm. Tuy nhiên, nếu không thể vượt qua vùng kháng cự 1700 điểm, chỉ số vẫn đối mặt với rủi ro tiếp diễn nhịp điều chỉnh".

Chỉ số nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ đáy tháng 10 quanh 1677 – 1680 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Thị trường giảm hơn 13 điểm trong phiên hôm nay và lùi về đóng cửa tại mức 1689,62 điểm (-0.79%). Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó Công nghệ thông tin giảm mạnh nhất, theo sau là Bảo hiểm và Bất động sản. Ở chiều ngược lại, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp là ngành có hiệu suất tích cực nhất, bám sát bởi Hóa chất và Du lịch & Giải trí. Về giao dịch khối ngoại, khối này bán ròng trên HSX, UPCoM và mua ròng trên HNX.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1,700 điểm, đồng thời lùi về sát dải dưới Bollinger Bands (1689,77 điểm). Trong những phiên tới, chỉ số nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ đáy tháng 10 quanh 1677 – 1680 điểm; việc giữ vững vùng này sẽ mở ra khả năng hình thành mô hình hai đáy ngắn hạn. Ngược lại, nếu vùng hỗ trợ trên bị xuyên thủng, vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ nằm tại 1650 – 1660 điểm, tương ứng vùng đáy tháng 7”.

Thị trường tiếp tục suy yếu, áp lực bán gia tăng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Tương tự VN30, xu hướng ngắn hạn VN-Index suy yếu khi không giữ được đường hỗ trợ tăng trưởng trung hạn nối các vùng giá thấp nhất các tháng 03, 07 và tháng 10/2026. Ngắn hạn VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1650 điểm - 1680 điểm, tương ứng các vùng đáy tháng 07 và 10/2026 và sẽ phục hồi kiểm định lại vùng giá 1700 điểm - 1720 điểm

Thị trường tiếp tục suy yếu, áp lực bán gia tăng. Ngắn hạn VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1650 điểm - 1680 điểm. Ở vùng giá hiện tại, tổng vốn hóa thị trường khoảng 386 tỉ USD, tương ứng 75%/GDP 2025. Nếu không tính đến nhóm VinGroup, vốn hóa phần còn lại của thị trường khoảng 284 tỉ USD, với mức P/E 9. Chúng tôi cho rằng đây là vùng định giá tương đối hợp lý của thị trường và dòng tiền ngắn hạn cũng đang có tín hiệu cải thiện, gia tăng ở vùng giá thấp. Nhà đầu tư hạn chế bán tháo nếu có. Gia tăng tỉ trọng xem xét khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index nhiều khả năng sẽ còn kiểm định lại vùng 1680–1700 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 13,4 điểm (-0,8%), đóng cửa tại 1689,6 điểm. Chỉ số duy trì giảm điểm trong phiên giao dịch và chủ yếu giao dịch trong vùng giá 1684-1695 điểm. Đà giảm của thị trường chịu tác động chính từ nhóm Vingroup (VIC và VHM), nhóm Ngân hàng (CTG, LPB, STB, ...). Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 207 mã giảm và 107 mã tăng. Thanh khoản trong phiên hôm nay vẫn ở quanh mức gần 10,000 tỷ VND.

Chỉ số có phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp và đang kiểm định lại vùng hỗ trợ nối các vùng đáy của chỉ số trong năm 2026. Nhìn chung, áp lực bán đang chiếm ưu thế, nhưng khối lượng giao dịch trong các phiên gần đây đang thấp hơn đáng kể so với trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn đang đứng ngoài quan sát và khá thận trọng. Do đó, chúng tôi cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ còn kiểm định lại vùng 1680–1700 điểm trong các phiên tới.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục hợp lý trong giai đoạn hiện tại, hạn chế bắt đáy sớm và theo dõi chặt chẽ phản ứng của dòng tiền tại vùng hỗ trợ”.

Thị trường xác nhận vào giai đoạn kém khả quan khi mất hỗ trợ ngắn hạn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Thị trường xác nhận vào giai đoạn kém khả quan khi mất hỗ trợ ngắn hạn: VN-Index đóng cửa dưới hỗ trợ ngắn hạn 1690 – 1700 điểm khi nỗ lực hồi phục của nhóm trụ không thể duy trì đặc biệt trong giai đoạn khối ngoại liên tiếp bán ròng lớn trong khi lực cầu nội địa không mặn mà phục hồi. Điều này thể hiện rõ qua việc thanh khoản vẫn tiếp tục thấp quanh mức 14.000 tỷ nhưng biên độ nến giảm trong ngày vẫn cao. Lượng cổ phiếu thủng đáy 1 năm vẫn neo ở mức cao 8,7%.

Chiến lược ngắn hạn (1 tháng): Ưu tiên tỷ trọng phòng thủ 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt, hạn chế bắt đáy tỷ trọng lớn khi nhiều cổ phiếu đã vận động trong xu hướng Tham khảo tín hiệu mua/bán đặc biệt trong giai đoạn lực cầu thiếu sự lan toả. Kiên nhẫn theo dõi chọn lọc khả năng tạo đáy hoặc cân bằng tại các vùng hỗ trợ quan trọng của các nhóm cổ phiếu vẫn giữ câu chuyện tăng trưởng riêng, sức mạnh tương đối cao hoặc biến động ngược thị trường như: nhóm Bán lẻ (MWG, FRT), Tiêu dùng (MSN), Tiện ích (NT2, REE, POW, HDG) và các mã riêng lẻ DPG, NVB, KDH, TCH, TV2, NTP, BWE”.

Xác suất cao thị trường vẫn sẽ tiếp tục rung lắc

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm điểm về vùng 1680-1690 cho thấy động lực chung tiếp tục suy yếu.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung bám vào đường biên dưới dải Bollinger hướng xuống, đồng thời chỉ báo MACD và RSI mặc dù ở vùng thấp nhưng chưa có tín hiệu tạo đáy nên xác suất cao thị trường vẫn sẽ tiếp tục rung lắc.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo CMF hướng xuống và thanh khoản duy trì dưới ngưỡng trung bình 20 phiên. DI- đang có dấu hiệu suy yếu và MACD đã ở vùng quá bán mạnh nên có thể kì vọng VN-Index sẽ có những nhịp phục hồi trong các phiên tới.

VN-Index tiếp tục lùi điểm về vùng hỗ trợ 1680-1700 vào phiên hôm nay. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi vận động thị trường và chưa vội giải ngân khi các tín hiệu hồi phục chưa được xác nhận trên thị trường. Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thăm dò tỷ trọng nhỏ ở cổ phiếu củng cố hỗ trợ thuyết phục trong xu hướng tăng cho mục tiêu lướt sóng T+”.

VN-Index tiếp tục duy trì tín hiệu giảm và đang vận động quanh vùng hỗ trợ ngắn hạn 1680 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tiếp tục duy trì tín hiệu giảm và đang vận động quanh vùng hỗ trợ ngắn hạn 1680 điểm. Khu vực này có thể tạo điều kiện cho nhịp hồi kỹ thuật với mục tiêu gần tại 1700 điểm trong phiên 20/11. Trường hợp chỉ số tiếp tục điều chỉnh, vùng 1650 điểm sẽ là mục tiêu kế tiếp”.

VN-Index tiếp đà giảm sau khi đánh mất kênh giá tích lũy ở phiên trước

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Thị trường đối diện lực bán trong phiên đáo hạn phái sinh. Cầu bắt đáy xuất hiện giúp chỉ số có một số nhịp thu hẹp biên độ giảm, nhưng cung gia tăng cuối phiên chiều khiến VN-Index đóng cửa giảm 13,39 điểm (-0,79%) xuống 1689,62 điểm.

VN-Index tiếp đà giảm sau khi đánh mất kênh giá tích lũy ở phiên trước. Chỉ số bước đầu có phản ứng nhẹ với vùng hỗ trợ 1680 và kết phiên trên khu vực này. Nỗ lực hồi phục nhìn chung phù hợp về mặt kỹ thuật, nhưng vẫn chưa hình thành tín hiệu cải thiện đáng kể. Vùng 1700 - 1710 là kháng cự cần lưu ý của chỉ số và ngược lại, điểm tựa kế tiếp được xác định quanh vùng 1660”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.