Lai lịch bất hảo của gã đàn ông dọa đâm tài xế Grab vá xe miễn phí

Chiều 1/11, Công an phường Dĩ An tiếp tục phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT) Công an TP HCM làm việc với Nguyễn Thành Sơn (sinh năm 1975, quê Thanh Hoá, hành nghề vá xe lưu động ở phường Dĩ An) để làm rõ hành vi đe doạ đâm chết nam thanh niên mặc áo Grab vì người này hỗ trợ vá xe máy miễn phí cho người đi đường.

Đối tượng Sơn (ngồi giữa) làm việc với Công an phường Dĩ An và Đội CSGT Rạch Chiếc.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 30/10, anh K. (chạy xe công nghệ) dừng xe vá vỏ xe máy cho người dân đi đường bị bể bánh xe ở tuyến đường ĐT743 (gần cầu vượt 550), KP Tân Long, phường Dĩ An (TP HCM).

Hình ảnh thời điểm Sơn đe doạ, chửi bới tài xế Grab giúp dân...

Lúc này sau khi uống rượu bia, Sơn tiến đến chửi bới, không cho anh K. hỗ trợ vì đây là địa bàn hoạt động làm ăn của Sơn. Đối tượng này liên tục đuổi anh K đi và còn hăm doạ nếu gặp lần nữa sẽ đập, đâm chết.

Công an kiểm tra hành chính đối với Sơn tại phòng trọ.

Vụ việc được anh K. quay video clip đăng trên trang cá nhân đã gây bức xúc dư luận. Đến chiều 31/10, Công an phường Dĩ An và CSGT Đội Rạch Chiếc đã đưa Sơn về trụ sở để làm việc.

Đối tượng Sơn từng có 2 tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản.

Qua xác minh lai lịch ghi nhận Sơn từng có 2 tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản vào năm 1997.

Video: Lai lịch bất hảo của gã đàn ông doạ đâm tài xế Grab vá xe miễn phí giúp người dân.