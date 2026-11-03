Lãi kỷ lục gần 3.700 tỷ đồng, cổ phiếu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vẫn giảm sàn

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/11, cổ phiếu GVR giảm kịch sàn xuống 29.100 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt khoảng 3,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 114 tỷ đồng. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của tập đoàn còn khoảng 116.000 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu GVR giảm sâu diễn ra ngay sau khi GVR công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 với mức lợi nhuận cao kỷ lục.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt hơn 9.506 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt hơn 2.926 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 484 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lãi tiền gửi và cho vay mang về gần 451 tỷ đồng.

Cổ phiếu GVR giảm sàn trong phiên 2/11/2026.

Doanh nghiệp ghi nhận hơn 2.353 tỷ đồng thu nhập khác, gấp khoảng 4 lần cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đạt hơn 1.779 tỷ đồng, so với 131 tỷ đồng cùng kỳ; thu nhập từ cây cao su thanh lý, gãy đổ đạt hơn 452 tỷ đồng, tăng khoảng 54%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, GVR báo lãi sau thuế gần 3.679 tỷ đồng, tăng 68% so với mức 2.187 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong một quý của doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của GVR đạt hơn 25.434 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8.626 tỷ đồng, tăng 65% so với mức 5.217 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận quý III tăng trưởng chủ yếu nhờ giá bán mủ cao su duy trì ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh còn được cải thiện nhờ thu nhập từ thanh lý vườn cây cao su và các khoản hỗ trợ, bồi thường thiệt hại vườn cây phát sinh trong quá trình bàn giao đất về địa phương tại các đơn vị thành viên.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của GVR đạt hơn 95.336 tỷ đồng, tăng gần 9.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 9.928 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 24.063 tỷ đồng. Tổng giá trị hai khoản mục này lên tới gần 34.000 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của tập đoàn đạt hơn 25.548 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 1.359 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 1.311 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần thành lập năm 1975. GVR là doanh nghiệp đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác giữ quyền chi phối các Công ty con thông qua chiến lược phát triển, kế hoạch đầu tư kinh doanh, quản lý, điều phối vốn, thương hiệu, thị trường, kiểm soát quy trình, định mức trong toàn Tập đoàn..; trực tiếp kinh doanh và đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam và 20 năm thành lập Tập đoàn.