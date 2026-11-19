HĐQT CTCP Sữa Quốc tế LOF (UPCoM: IDP) vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2026 với tỷ lệ chi trả 32%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 3.200 đồng.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 4/12/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23/12/2026.

IDP hiện có hơn 61,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Với tỷ lệ chi trả trên, doanh nghiệp dự kiến cần chi khoảng 198 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng cổ tức lần này. Nguồn chi trả được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng hai đợt chi trả cổ tức năm 2026 của Sữa Quốc tế LOF đạt tỷ lệ 52% (Ảnh minh họa).

Đáng chú ý, trước đó, vào tháng 7/2026, doanh nghiệp đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 100%, tương ứng 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, 80% là cổ tức năm 2025 và 20% là tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026.

Như vậy, tính riêng các đợt tạm ứng cổ tức năm 2026, sau hai lần chi trả với tỷ lệ lần lượt 20% và 32%, tổng tỷ lệ cổ tức mà doanh nghiệp đã công bố đạt 52%.

Cũng trong đợt chi trả sắp tới, cổ đông lớn nhất của IDP là CTCP Blue Point hiện nắm giữ gần 32 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 51,77%, sẽ nhận về khoảng 102 tỷ đồng. Nếu tính cả hai đợt chi trả của riêng năm 2026, cổ đông này sẽ nhận về khoảng 422 tỷ đồng.

Việc tiếp tục tạm ứng cổ tức diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Sữa Quốc tế LOF ghi nhận sự đảo chiều ngoạn mục.

Sau khi ghi nhận lợi nhuận tăng hơn 7 lần trong quý II/2026, IDP tiếp tục duy trì đà phục hồi trong quý III khi hoạt động kinh doanh nhiều khởi sắc. Cụ thể, quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.148 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 62,5 tỷ đồng, tăng 80,3% so với cùng kỳ. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, IDP ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 224 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 133 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 6.127 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 697 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 62,7 tỷ đồng.

Năm 2026, Sữa Quốc tế LOF đặt mục tiêu doanh thu thuần 8.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 73,8% kế hoạch doanh thu và 99,6% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của IDP đạt 8.602 tỷ đồng, tăng 11,5% so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp tăng từ 66 tỷ đồng đầu năm lên 392 tỷ đồng vào cuối quý III.