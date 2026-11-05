Lãi đột biến nhờ khoản thu bất thường, kết quả kinh doanh PV Power còn nhiều 'điểm gợn'

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã: POW) đạt hơn 49.405 tỷ đồng, tăng 94,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 8.701 tỷ đồng, cao gấp khoảng 2,7 lần cùng kỳ.

PV Power báo lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7.743 tỷ đồng, tăng khoảng 232%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.899 tỷ đồng, tăng hơn 216%. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 6.434 tỷ đồng, tăng gần 247%.

Trong quý III, doanh thu thuần đạt hơn 16.772 tỷ đồng, tăng 113,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.073 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi quý III/2025.

Kết quả tăng trưởng của PV Power gắn với sản lượng điện tăng tại các nhà máy hiện hữu và sự đóng góp của Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4.

Đáng chú ý, doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn hàng bán. Trong 9 tháng, giá vốn của PV Power đạt hơn 40.704 tỷ đồng, tăng khoảng 83,9%, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ khoảng 12,9% lên 17,6%.

Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả kinh doanh, thay vì chỉ đơn thuần mở rộng quy mô doanh thu.

Ở góc độ hoạt động sản xuất, PV Power cũng ghi nhận sản lượng điện tăng đáng kể. Sản lượng điện 9 tháng đầu năm ước đạt gần 19 tỷ kWh, tăng khoảng 41% so với cùng kỳ.

Trong đó, Vũng Áng 1 tiếp tục đóng vai trò nguồn điện chủ lực, cùng với các nhà máy Cà Mau và Nhơn Trạch. Đặc biệt, Nhơn Trạch 3 và 4 – hai nhà máy điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam – đã bắt đầu đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc đưa các nhà máy mới vào vận hành thương mại mở ra dư địa tăng trưởng cho PV Power, đồng thời giúp doanh nghiệp mở rộng cơ cấu nguồn điện.

Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp cũng cần được nhìn nhận trong mối liên hệ với các yếu tố tài chính khác, nhất là chi phí vốn và khả năng chuyển hóa lợi nhuận thành dòng tiền.

Báo cáo tài chính của PV Power cho thấy quy mô tài sản và nguồn vốn đều tăng mạnh. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt gần 109.000 tỷ đồng, tăng hơn 20.300 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 30.127 tỷ đồng. Đây là nguồn lực tài chính đáng kể, giúp doanh nghiệp có khả năng chủ động hơn trong việc cân đối vốn và đáp ứng nhu cầu thanh toán.

Dù vậy, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính cũng tăng lên khoảng 37.505 tỷ đồng, cao hơn hơn 8.600 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương mức tăng gần 30%.

Đáng chú ý, dư nợ vay ngắn hạn đạt hơn 19.418 tỷ đồng, tăng khoảng 72,6%. Trong khi đó, dư nợ dài hạn đạt hơn 18.087 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ.

Diễn biến này cho thấy phần tăng thêm của dư nợ chủ yếu tập trung ở các khoản vay ngắn hạn. Trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng hoạt động và triển khai các dự án điện quy mô lớn, việc gia tăng nguồn vốn vay có thể phục vụ nhu cầu vốn lưu động, thanh toán nhiên liệu và các khoản chi phí vận hành.

Tuy nhiên, tỷ trọng vay ngắn hạn tăng nhanh cũng khiến yêu cầu quản trị thanh khoản và cân đối kỳ hạn vốn trở nên quan trọng hơn.

Áp lực chi phí vốn đã thể hiện rõ trong kết quả kinh doanh. Chi phí đi vay trong 9 tháng đầu năm đạt khoảng 1.569 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 411 tỷ đồng cùng kỳ.

Điều này đồng nghĩa với việc dù lợi nhuận tăng trưởng mạnh, doanh nghiệp vẫn phải dành một khoản đáng kể để thanh toán chi phí vốn.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở các khoản phải thu. Tại cuối quý III, phải thu ngắn hạn đạt hơn 24.364 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng gần 23.961 tỷ đồng, tăng khoảng 68,8% so với đầu năm.

Theo số liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, biến động các khoản phải thu trong 9 tháng đã làm giảm dòng tiền khoảng 10.695 tỷ đồng.

Đây là yếu tố cần quan tâm khi đánh giá chất lượng tăng trưởng của doanh nghiệp. Bởi doanh thu và lợi nhuận được ghi nhận trên báo cáo tài chính chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ dòng tiền đã thực sự thu về.

Trong khi đó, PV Power đã chi khoảng 17.086 tỷ đồng cho hoạt động cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác trong 9 tháng, cao hơn số tiền thu hồi cho vay và bán lại các công cụ nợ khoảng 6.607 tỷ đồng.

Như vậy, doanh nghiệp vừa gia tăng quy mô hoạt động, vừa duy trì lượng vốn đáng kể trong các khoản đầu tư tài chính và phải thu.

Trên thị trường, cổ phiếu POW đang giao dịch quanh vùng 12.400 – 12.450 đồng/cp. Chỉ số P/E hiện ở mức 5,5 đến 5,8 lần, thấp hơn khoảng 25% so với mức trung bình ngành (7,3 lần). Chỉ số P/B đạt 0,89 – 0,92 lần.