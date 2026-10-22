Lãi dịch vụ tăng gần 4 lần, LPBank báo 4.448 tỷ đồng lợi nhuận quý 3

LPBank lãi hơn 10.400 tỷ đồng sau 9 tháng. Ảnh minh họa: LPBank

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã: LPB) công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 4.448 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.562 tỷ đồng, tăng khoảng 28,9% (YoY).

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần tại LPBank đạt gần 3.923 tỷ đồng, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù thu nhập lãi và các khoản tương tự tăng 34,1% YoY, lên 13.851 tỷ đồng, chi phí lãi và các khoản tương tự tăng nhanh hơn, ở mức 62,8% YoY, lên 9.928 tỷ đồng.

Bù đắp cho sự sụt giảm của thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ tại ngân hàng mang về gần 3.395 tỷ đồng lãi thuần, gấp gần bốn lần cùng kỳ. Đây là nguồn đóng góp lớn thứ hai vào tổng thu nhập hoạt động, sau thu nhập lãi thuần.

Mảng kinh doanh ngoại hối tại LPBank cũng ghi nhận mức tăng cao, với lãi thuần gần 433 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ năm trước. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lỗ gần 74 tỷ đồng sang lãi gần 16 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm khoảng 6% YoY, còn gần 25 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác giảm 14,3% YoY, xuống 159 tỷ đồng. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt 16,5 tỷ đồng, giảm 8,3% YoY.

Tổng thu nhập hoạt động quý 3/2026 đạt khoảng 7.966 tỷ đồng, tăng 49,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 13,9% YoY, lên 1.650 tỷ đồng, đưa lợi nhuận thuần trước dự phòng tại LPBank đạt 6.316 tỷ đồng, tăng 63% YoY.

Trong kỳ, ngân hàng tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên hơn 1.868 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ. Khoản trích lập này khiến tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế thấp hơn mức tăng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 10.421 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.361 tỷ đồng, tăng 8,7%. Tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 19.179 tỷ đồng, tăng 28,5% YoY.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, thu nhập từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng đạt 6.252 tỷ đồng. Trong đó, khoản “dịch vụ khác” chiếm gần 5.690 tỷ đồng, tương đương khoảng 91% tổng thu nhập dịch vụ và gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 14,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng trước dự phòng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 22,9%, tương ứng tăng thêm gần 89.823 tỷ đồng.

Cơ cấu cho vay thay đổi đáng kể theo nhóm khách hàng tại ngân hàng. Dư nợ đối với tổ chức tư nhân nắm giữ 100% vốn đạt 337.365 tỷ đồng, tăng 52,7% so với đầu năm. Tỷ trọng của nhóm này trong tổng dư nợ tăng từ 56,4% lên 70,1%.

Trong khi đó, cho vay khách hàng cá nhân giảm từ 165.938 tỷ đồng xuống 141.820 tỷ đồng, kéo tỷ trọng từ 42,4% xuống còn 29,5%.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 421.831 tỷ đồng, tăng gần 25% so với đầu năm. Số dư phát hành giấy tờ có giá đạt 99.145 tỷ đồng, tăng 54,7%. Tổng hai khoản mục đạt gần 520.976 tỷ đồng.

Cùng với tăng trưởng cho vay, tổng nợ xấu (nợ nhóm 3 - 5) tại LPBank tăng lên khoảng 9.009 tỷ đồng, cao hơn 36,5% so với mức 6.598 tỷ đồng đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu theo đó tăng từ 1,68% lên 1,87%.

Trong cơ cấu nợ xấu tại ngân hàng, nợ dưới tiêu chuẩn tăng từ 953 tỷ đồng lên 2.749 tỷ đồng; nợ nghi ngờ tăng từ 1.390 tỷ đồng lên 2.611 tỷ đồng. Ngược lại, nợ có khả năng mất vốn giảm từ 4.255 tỷ đồng xuống 3.650 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên LPBank đạt 34,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,85 triệu đồng so với cùng kỳ, tương đương gần 25%.

Riêng tiền lương bình quân đạt 31,19 triệu đồng/người/tháng, tăng 26,2% so với mức 24,71 triệu đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Mức tăng thu nhập diễn ra trong bối cảnh số lượng nhân sự bình quân gần như không thay đổi, đạt 9.544 người, so với 9.549 người cùng kỳ. Tại ngày 30/9/2026, ngân hàng có 9.223 nhân viên, giảm 193 người so với cùng kỳ và giảm 374 người so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 22/10, cổ phiếu LPB giảm 700 đồng, tương ứng 1,76%, xuống 39.000 đồng/cp. Khối lượng giao dịch đạt gần 1,7 triệu cổ phiếu, giảm 34,9% so với phiên 21/10; giá trị giao dịch giảm từ 101,19 tỷ đồng xuống 66,54 tỷ đồng.