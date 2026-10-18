Lai dắt vòm cầu đi bộ từ Vũng Tàu về trung tâm TP Hồ Chí Minh

Từ sáng sớm, các kỹ sư, công nhân và lực lượng phục vụ vận chuyển có mặt tại cảng thuộc Nhà máy Đại Dũng (Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh) để triển khai công việc. Đoàn tàu lai dắt sà lan chở tổ hợp vòm thép và hệ khung đỡ rời cảng, bắt đầu hành trình đường thủy dài khoảng 124km. Lộ trình đi từ sông Dinh ra biển, qua cửa Soài Rạp, sau đó theo luồng tàu về khu vực thi công cầu trên sông Sài Gòn.

Kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được đưa lên sà lan, chuẩn bị lai dắt về khu vực lắp đặt. Ảnh: ĐẠI DŨNG

Tổ hợp được vận chuyển có tổng khối lượng khoảng 3.400 tấn, gồm vòm thép nhịp chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn. Trước khi vận chuyển, tổ hợp đã hoàn tất thử tải tại nhà máy, các thông số kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Theo kế hoạch, hành trình kéo dài gần hai ngày, dự kiến đến công trường trong ngày 19-10. Đoàn lai dắt chỉ di chuyển ban ngày, khi điều kiện thời tiết thuận lợi và neo đậu nghỉ qua đêm. Sau khi đến khu vực bến Bạch Đằng, các đơn vị thi công sẽ đưa tổ hợp vào vị trí, thực hiện các công đoạn định vị, nâng hạ, lắp đặt, phục vụ hợp long dự kiến ngày 21-10.

Kỹ sư, công nhân đơn vị thi công chụp ảnh lưu niệm bên kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Ảnh: ĐẠI DŨNG

Để bảo đảm an toàn, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh thông báo tạm cấm luồng đường thủy tại khu vực thi công cầu chính từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 19-10; từ 2 giờ đến 18 giờ mỗi ngày 21 và 22-10. Các phương tiện thủy qua khu vực phải chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu đường thủy.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công tháng 3-2025, có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Công ty NutiFood tài trợ. Công trình dài khoảng 720m, mặt cầu rộng 6-11m, nối khu vực bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Vòm thép được thiết kế lấy cảm hứng từ hình dáng lá dừa nước, tạo điểm nhấn kiến trúc trên sông Sài Gòn.

Toàn cảnh công trường thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Ảnh: THANH THƯƠNG

Khi hoàn thành, công trình sẽ tăng kết nối giữa hai bờ sông, mở thêm không gian đi bộ, tham quan, thưởng ngoạn cảnh quan cho người dân và du khách, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm thành phố.