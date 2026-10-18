Lai dắt tổ hợp nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn về công trường

Đoàn tàu kéo phối hợp nhịp nhàng qua các luồng hàng hải trọng điểm và dự kiến tiếp cận khu vực Bến Bạch Đằng vào chiều 19/10 để sẵn sàng định vị lắp đặt. Sự kiện ghi dấu mốc kỹ thuật phức tạp, mở đường cho lễ hợp long công trình biểu tượng mới vào ngày 21/10 tới.

Đoàn vận chuyển gồm tàu kéo chính, hai tàu lai dắt áp mạn hỗ trợ điều chỉnh hướng và một tàu kéo dự phòng. Việc vận chuyển nguyên khối kết cấu có kích thước lớn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận vận hành.

Sau khi rời bến tại khu vực cảng thuộc Nhà máy đóng tàu Đại Dũng sáng 18/10, đoàn lai dắt di chuyển qua sông Dinh, vịnh Gành Rái và tiếp cận luồng Soài Rạp. Chiều cùng ngày, đoàn đến phao neo SR05 và neo đậu qua đêm tại đây.

Từ 5 giờ ngày 19/10, các đơn vị sẽ kiểm tra đoàn lai dắt, tín hiệu và điều kiện hành trình trước khi rời vị trí neo. Đoàn tiếp tục di chuyển qua khu vực Cảng Calofic, cầu Bình Khánh, rạch Phú Xuân, Mũi Đèn Đỏ và cầu Phú Mỹ, sau đó tiến về trung tâm thành phố.

Dự kiến chiều 19/10, đoàn đến khu vực Bến Nghé, trước khi tiếp cận Bến Bạch Đằng và vị trí neo chờ tại khu vực thi công dự án. Sau khi nhịp cầu đến công trường, các đơn vị sẽ triển khai công tác định vị và chuẩn bị đấu nối. Theo kế hoạch, công trình sẽ hợp long nhịp chính vào ngày 21/10.