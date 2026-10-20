Lai dắt thành công vòm sắt nhịp chính cầu đi bộ về Bến Bạch Đằng, chuẩn bị cho hợp long ngày 21/10

Sà lan lai dắt vòm sắt nhịp chính cầu đi bộ đã neo đậu tại Bến Bạch Đằng chiều 19/10/2026. Ảnh: Văn Quyết

Chiều 19/10, tổ hợp vòm thép và hệ khung đỡ chuyên dụng của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được lai dắt về đến khu vực Bến Bạch Đằng, TP. Hồ Chí Minh. Đoàn tàu lai dắt neo gần công trường, kết thúc hành trình vận chuyển đường thủy từ cảng Đông Xuyên, khu vực Vũng Tàu, về trung tâm thành phố.

Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị và tổ chức vận chuyển kết cấu siêu trường, siêu trọng trên quãng đường dài 124 km. Tổ hợp được đưa đến công trường an toàn, tạo điều kiện để các đơn vị tiếp tục triển khai những công việc cần thiết trước khi hợp long nhịp chính vào ngày 21/10.

Hành trình được thực hiện trong gần hai ngày, bắt đầu từ sáng 18/10. Sau chặng đầu qua vùng biển và cửa sông, sà lan chở kết cấu neo nghỉ qua đêm tại phao SR-05 trên luồng Soài Rạp, trước khi tiếp tục di chuyển theo sông Sài Gòn vào trung tâm thành phố sáng 19/10.

Kết cấu được lai dắt có chiều dài khoảng 187 m, rộng hơn 35 m và cao hơn 26 m. Tổng trọng lượng tổ hợp hơn 3.400 tấn, gồm vòm thép chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng khoảng 2.000 tấn.

Toàn bộ kết cấu được đặt trên sà lan Trung Nam S05 dài 109 m, rộng 37 m, có khả năng chở hơn 14.000 tấn. Việc vận chuyển nguyên khối giúp đưa nhịp chính đã được chế tạo, tổ hợp tại nhà máy đến công trường để chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo.

Để bảo đảm ổn định trong suốt hành trình, sà lan được bố trí 50 trụ kê bằng thép và bê tông nhằm phân bổ tải trọng, hạn chế ảnh hưởng khi phương tiện dao động trên mặt nước. Đội hình lai dắt gồm một tàu kéo công suất 5.000 mã lực đảm nhận lực kéo chính, hai tàu lai áp mạn hỗ trợ điều chỉnh hướng đi và một tàu kéo dự phòng.

Trước khi khởi hành, công tác chuẩn bị được triển khai tại cảng Đông Xuyên. Kết cấu được chuyển từ cầu cảng xuống sà lan bằng hệ thống xe tự hành đa trục, kết hợp điều chỉnh lượng nước trong các khoang dằn để kiểm soát độ cân bằng của phương tiện. Sau khi hoàn tất chuyển tải, các đơn vị gia cố kết cấu, kiểm tra hệ thống chằng buộc và rà soát phương án vận chuyển.

Với khối lượng lớn và kích thước vượt trội, hành trình đòi hỏi sự phối hợp giữa đơn vị sản xuất, đơn vị vận tải và các lực lượng chức năng liên quan. Việc lựa chọn luồng di chuyển, bố trí tàu kéo hỗ trợ và theo dõi điều kiện thủy văn là những yêu cầu quan trọng để bảo đảm an toàn cho kết cấu cũng như hoạt động giao thông đường thủy.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn kết nối khu vực Bến Bạch Đằng với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình có chiều dài khoảng 720 m, thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, trong đó nhịp chính vòm thép là điểm nhấn kiến trúc trên sông Sài Gòn.

Sau khi tổ hợp vòm thép cập công trường, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai những công đoạn kỹ thuật để đưa kết cấu vào vị trí và chuẩn bị kết nối với các phần cầu đã thi công ở hai bờ. Theo kế hoạch được công bố, công trình dự kiến hợp long ngày 21/10.

Việc hoàn thành hành trình lai dắt đưa nhịp chính của cầu đi bộ về đến Bến Bạch Đằng là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án. Công việc tiếp theo là tổ chức các bước kỹ thuật tại công trường, hướng tới mốc hợp long theo kế hoạch ngày 21/10.

Đại diện đơn vị tài trợ (Công ty Nutifood) cho biết, dự án đã đạt khoảng 90% khối lượng và dự kiến đưa vào khai thác dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Sau khi hợp long, nhà thầu tiến hành hoàn thiện mặt cầu, lan can, các hạng mục kiến trúc, chiếu sáng và lắp đặt thang cuốn, thang máy.