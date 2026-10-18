Lai dắt sà lan chở nhịp cầu đi bộ vượt 124km tiến về sông Sài Gòn

Lai dắt sà lan chở nhịp cầu đi bộ vượt 3.400 tấn về Bến Bạch Đằng (TP.HCM). (Video: Chủ đầu tư)

Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nặng hơn 3.400 tấn đã qua Vịnh Gành Rái. Theo ghi nhận, khoảng 8h30 sáng, thời tiết có mưa to, đoàn lai dắt vẫn dắt vẫn đảm bảo di chuyển đúng luồng, an toàn.

Trước đó, từ 4h sáng 18/10, từ Nhà máy Đại Dũng Shipyard - đơn vị thành viên chuyên về đóng tàu và kết cấu thép nặng thuộc Tập đoàn Đại Dũng tại Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa - TP.HCM, đông đảo kỹ sư, công nhân và các đơn vị liên quan đã chuẩn bị hoàn chỉnh cho hành trình lai dắt kết cấu vòm thép và hệ khung đỡ 3.400 tấn.

5h40 ngày 18/10, đoàn lai dắt sà lan chở nhịp chính và hệ đỡ 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức rời bến.

Sà lan Trung Nam S05 thuộc Công ty CP vận tải đa phương thức Vietrantimex làm nhiệm vụ vận chuyển khối thép 3.400 tấn này. Đây là sà lan chuyên dụng có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn, chiều dài hơn 100m, rộng 36m và độ mớn nước 6,1m.

Hơn 5h30, đội hình tàu kéo và tàu lai dắt sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ và hệ đỡ nặng 3.400 tấn bắt đầu hành trình lai dắt.

5h40, đoàn lai dắt chính thức rời bến. Hành trình 124km đường thủy từ Vũng Tàu về Bến Bạch Đằng sẽ diễn ra trong hai ngày 18-19/10.

Theo kế hoạch, trong ngày 18/10, đoàn lai dắt di chuyển qua sông Dinh, vịnh Gành Rái và tiếp cận luồng Soài Rạp.

Khoảng 16h-17h cùng ngày, đoàn dự kiến đến khu vực phao neo SR05 để neo đậu qua đêm. Khoảng 5h sáng 19/10, đoàn tiếp tục hành trình qua khu vực cảng Calofic, cầu Bình Khánh, rạch Phú Xuân và Mũi Đèn Đỏ.

Dự kiến khoảng 11h-12h, đoàn tiếp cận khu vực cầu Phú Mỹ, sau đó di chuyển về phía trung tâm thành phố.

Theo lịch trình, đoàn dự kiến đến khu vực Bến Nghé vào khoảng 13h30-14h, trước khi tiếp cận Bến Bạch Đằng và vị trí neo chờ tại công trường trong khoảng 14h-15h ngày 19/10.

Thời gian thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện thời tiết, thủy triều và tình hình luồng tuyến.

Lộ trình đoàn lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đi qua trong ngày 18/10.

Công trình dự kiến hợp long ngày 21/10, sau khi kết cấu vòm thép được đưa đến vị trí lắp đặt. Tổ hợp kết cấu vòm thép và hệ khung đỡ có tổng trọng lượng hơn 3.400 tấn, chiều dài 187m, chiều cao 20m.

Phương án vận chuyển bố trí một tàu kéo chính, hai tàu lai dắt áp mạn hỗ trợ điều chỉnh hướng và một tàu kéo dự phòng.

Quá trình di chuyển có sự phối hợp giữa đơn vị thi công, Cảng vụ TP.HCM, lực lượng hoa tiêu và các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn cho kết cấu cũng như hoạt động giao thông đường thủy.

Đại diện Tập đoàn Đại Dũng, đơn vị đảm nhiệm gia công và lắp đặt kết cấu vòm thép, cho biết việc vận chuyển nguyên khối kết cấu siêu trường, siêu trọng qua hệ thống luồng hàng hải và sông nội địa đòi hỏi phương án kỹ thuật, neo giữ và điều tiết luồng được tính toán kỹ lưỡng. Các đơn vị phối hợp theo dõi điều kiện thủy văn, kiểm tra phương tiện và hệ thống chằng buộc trong suốt hành trình.

Trước đó, từ đêm 15 đến rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu vòm thép dài 187m đã được đưa xuống sà lan chuyên dụng trọng tải 14.000 tấn tại khu vực cảng ở Vũng Tàu. Theo đơn vị thi công, quá trình này phải huy động hơn 100 kỹ sư, chuyên gia cùng các lực lượng phối hợp.

Hệ thống 30 mô-đun xe tự hành đa trục (SPMT) được sử dụng kết hợp với việc điều chỉnh lượng nước trong các khoang ballast để kiểm soát độ cân bằng của sà lan trong quá trình đưa kết cấu xuống nước.

Trong ngày 18/10, đoàn lai dắt dự kiến di chuyển 12-13 giờ và neo nghỉ lúc 17h.

Ông Đường Phúc Lợi, Giám đốc Nhà máy Đại Dũng Shipyard, cho biết để đưa cấu kiện khổng lồ dài 187m, cao hơn 20 m, nặng khoảng 3.400 tấn này xuống sà lan, hơn 100 kỹ sư, công nhân cùng phối hợp vận hành hệ thống xe tự hành chuyên dụng, thiết bị nâng hạ và các hệ thống cân bằng. Mọi thao tác được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và độ chính xác kỹ thuật.

Đáng chú ý, sà lan được trang bị 40 máy bơm với tổng công suất 2.000m³, giúp điều chỉnh lượng nước, cân bằng trong quá trình tiếp nhận vòm thép.

Đại Dũng mất 6 tháng thực hiện các công đoạn từ gia công đến tổ hợp, và để kết nối với giọt nước lá dừa và máng nước cũng dài 188m, mất thêm 2 tháng nữa, tổng cộng 8 tháng hoàn thiện.

Ông Lợi cho biết yếu tố quan trọng với cây cầu đi bộ này là công tác hợp long trên dòng sông Sài Gòn, vì phải dựa vào thời tiết và con nước.

Khối kết cấu thép 3.400 tấn theo luồng biển từ Vũng Tàu, đến các sông Dinh, qua luồng sông Sài Rạp - Cần Giờ đến sông Nhà Bè, cảng Bến Nghé về sông Sài Gòn.

Cầu đi bộ dài khoảng 720m, rộng 6-11m, kết nối trung tâm TP.HCM từ Bến Bạch Đằng với đô thị mới Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn, được kỳ vọng tạo thêm không gian đi bộ ven sông và điểm nhấn kiến trúc mới cho thành phố

Công trình có thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, hướng đến hình thành thêm không gian đi bộ, tham quan và trải nghiệm cảnh quan ven sông cho người dân, du khách, do Nutifood tài trợ.