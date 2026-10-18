Lai dắt sà lan chở nhịp cầu đi bộ nặng 3.400 tấn về Bến Bạch Đằng

Theo kế hoạch, trong ngày 18/10 đoàn lai dắt di chuyển qua sông Dinh, vịnh Gành Rái và tiếp cận luồng Soài Rạp.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đoàn dự kiến đến khu vực phao neo SR05 để neo đậu qua đêm. Khoảng 5 giờ sáng 19/10, đoàn tiếp tục hành trình qua khu vực cảng Calofic, cầu Bình Khánh, rạch Phú Xuân và Mũi Đèn Đỏ.

Dự kiến khoảng 11 giờ - 12 giờ, đoàn tiếp cận khu vực cầu Phú Mỹ, sau đó di chuyển về phía trung tâm thành phố.

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Theo lịch trình, đoàn dự kiến đến khu vực Bến Nghé vào khoảng 14 giờ, trước khi tiếp cận Bến Bạch Đằng và vị trí neo chờ tại công trường trong khoảng 15 giờ cùng ngày.

Công trình dự kiến hợp long ngày 21/10, sau khi kết cấu vòm thép được đưa đến vị trí lắp đặt.

Công trình có thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, hướng đến hình thành thêm không gian đi bộ, tham quan và trải nghiệm cảnh quan ven sông cho người dân, du khách, do Nutifood tài trợ.