Lai dắt nhịp cầu hơn 3.400 tấn 'vượt biển' về trung tâm TPHCM

Buổi sáng cuối tuần, bến phà tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu nhộn nhịp hơn thường lệ. Không chỉ bởi dòng khách du lịch đổ về biển, mà còn bởi một "vị khách" đặc biệt vừa xuất hiện trên vùng nước rộng lớn. Từ boong phà, nhiều hành khách bất ngờ hướng mắt ra xa, nơi một kết cấu thép đồ sộ đang từ từ di chuyển trên sà lan chuyên dụng.

Nhịp cầu trên đường lai dắt về trung tâm TPHCM

Không chỉ thu hút bởi kích thước, nhịp cầu còn gây ấn tượng với kết cấu vòm thép uốn lượn, tạo hình dáng khác biệt khi nhìn từ xa. Giữa không gian biển mênh mông, khối thép ấy nổi bật như một tác phẩm điêu khắc khổng lồ đang chậm rãi bơi về phía thành phố.

Tại khu vực ven biển Vũng Tàu, nhiều người dân địa phương cũng dừng lại chụp ảnh khi đoàn phương tiện đi qua. Những khoảnh khắc đời thường ấy góp thêm nét sinh động cho hành trình vận chuyển nhịp cầu từ nơi chế tạo đến công trường giữa lòng thành phố. Có người đứng lặng im ngắm nhìn, có người í ới gọi nhau, có em nhỏ được bố bế lên cao chỉ tay về phía khối thép tất cả tạo nên một bức tranh lao động và đời sống đan xen giữa biển khơi.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM kiểm tra tại khu vực nhịp cầu được đưa đến

Theo thông tin từ đơn vị thi công, nhịp chính cầu đi bộ dài 187m, cao hơn 20m, cùng hệ khung đỡ có tổng trọng lượng hơn 3.400 tấn. Toàn bộ kết cấu được đặt trên sà lan chuyên dụng, với sự hỗ trợ của các tàu kéo và phương tiện lai dắt để vận chuyển bằng đường thủy.

Việc di chuyển một kết cấu có kích thước và trọng lượng lớn như vậy đòi hỏi phương án vận chuyển được tính toán kỹ lưỡng, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các phương tiện và lực lượng liên quan. Công tác điều hướng, kiểm soát hành trình và bảo đảm an toàn hàng hải là những yêu cầu quan trọng trong suốt quá trình lai dắt.

Lực lượng chức năng điều tiết, mở đường cho hoạt động lai dắt .

Một kỹ sư giám sát công trình có mặt tại hiện trường, cho biết: "Mỗi hải lý di chuyển đều được tính toán trước. Chúng tôi phải theo dõi thời tiết, dòng chảy, mực nước và cả mật độ tàu thuyền qua lại. Việc đưa một khối thép nặng hơn 3.400 tấn đi qua vùng biển đông tàu là bài toán không hề đơn giản, nhưng với sự phối hợp của các đơn vị, hành trình đang diễn ra đúng kế hoạch".

Trước đó, tổ hợp kết cấu vòm thép và hệ khung đỡ đã được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng để chuẩn bị vận chuyển đến công trường. Sau khi đến vị trí thi công, nhịp chính sẽ được triển khai các bước tiếp theo để định vị, căn chỉnh và kết nối với những hạng mục đã xây dựng.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn kết nối khu vực trung tâm TPHCM với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình có thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, gợi liên tưởng đến cảnh quan sông nước và đặc trưng văn hóa Nam Bộ; dự án do Nutifood tài trợ.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cho hoạt động diễn ra trơn tru.

Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung vào không gian dành cho người đi bộ, tăng cường kết nối hai bờ sông Sài Gòn và góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực trung tâm thành phố. Hành trình vận chuyển nhịp chính là một trong những công đoạn quan trọng, đưa công trình đến gần hơn với giai đoạn lắp đặt và hoàn thiện.

Từ boong phà nhìn theo đoàn sà lan chở khối thép khổng lồ đang chầm chậm tiến về phía thành phố, chúng tôi chợt hiểu rằng đằng sau những tấn thép ấy không chỉ là kỹ thuật và công nghệ, mà còn là khát vọng của một đô thị đang vươn mình ra biển lớn. Mỗi nhịp cầu được đưa về, là thêm một nhịp đập của thành phố được nối dài, nối đôi bờ sông, nối quá khứ với tương lai, và nối những con người với nhau bằng những bước chân thong dong trên mặt nước.