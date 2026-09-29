Lai Châu xây dựng bản làng không ma túy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải trao Cờ thi đua cho 8 xã, phường phấn đấu xây dựng địa bàn không ma túy trong năm 2026.

Xã Pa Tần năm 2025 được công nhận đạt tiêu chí xã không ma túy. Đây là kết quả của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt. Tuy nhiên, đạt được danh hiệu đã khó, giữ vững danh hiệu ấy còn khó khăn hơn khi tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, Công an xã Pa Tần đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ thành quả đạt được, xây dựng địa bàn an toàn, bình yên.

Thiếu tá Vũ Văn Quyết – Phó Trưởng Công an xã Pa Tần chia sẻ: “Công an xã tập trung quản lý chặt địa bàn, tăng cường kiểm soát địa bàn lưu động tại các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đến từng bản, từng hộ dân bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt địa bàn, rà soát các đối tượng có nguy cơ vi phạm, quản lý người sau cai nghiện và phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong công tác vận động quần chúng tham gia phòng, chống ma túy”.

Năm 2026, Pu Sam Cáp là một trong 8 địa phương xây dựng xã không ma túy. Thực hiện điều này, cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an xã vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, gắn phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy, gắn với việc lấy ý kiến nhân dân về xây dựng bản không ma túy; tổ chức ký cam kết đến từng hộ dân không mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến nay, xã có 7/19 bản được công nhận không có ma túy.

Ông Trần Châu Ngọc - Chủ tịch UBND xã Pu Sam Cáp cho biết: “Muốn xây dựng xã không ma túy bền vững thì trước hết phải làm tốt công tác phòng ngừa. Chúng tôi xác định tuyên truyền phải đến được từng bản, từng hộ, nhất là thanh thiếu niên và những nhóm có nguy cơ. Cùng với đó là nắm chắc địa bàn, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng”.

Người dân xã Pa Tần ký cam kết "Xây dựng bản không có ma tuý năm 2025, duy trì bản không có ma tuý giai đoạn 2026-2030".

Năm 2025, toàn tỉnh đã có 11 xã đạt tiêu chuẩn “Xã không ma túy”, gồm: Nậm Mạ, Pa Tần, Hồng Thu, Tủa Sín Chải, Khun Há, Tả Lèng, Nậm Sỏ, Mù Cả, Lê Lợi, Nậm Tăm và Mường Mô.

Kết quả này là sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai phù hợp với từng vùng, phổ biến đến các gia đình nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, chủ động quản lý, giáo dục con em. Đặc biệt, những người có nguy cơ, người nghiện và người sau cai nghiện được quan tâm, hỗ trợ.

Tại các bản làng, tinh thần “Mỗi người dân là một tuyên truyền viên, mỗi gia đình là một pháo đài phòng, chống ma túy, mỗi bản là một điểm sáng không ma túy” ngày càng được lan tỏa. Người dân không chỉ nói “không” với ma túy mà còn tích cực phát hiện, tố giác những hành vi liên quan đến ma túy, cùng chính quyền xây dựng môi trường sống an toàn.

Anh Lý A Hơn (bản Trung Chải, xã Pa Tần) tâm sự: “Được cán bộ công an tuyên truyền, tôi hiểu tác hại ma túy, bản thân tôi tự nhận thức và không dính vào tệ nạn ma túy. Tôi cũng vận động bà con trên địa bàn cùng chung tay vì bản làng không ma túy”.

Hiện, toàn tỉnh có 956 tổ bảo vệ an ninh trật tự với hơn 2.800 thành viên tham gia; 23 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với 164 điểm nhân rộng. Năm 2026, Lai Châu xác định nhiệm vụ trọng tâm là duy trì vững chắc 11 xã đã đạt tiêu chuẩn không ma túy, đồng thời phấn đấu xây dựng thành công thêm 8 xã, phường gồm: Bản Bo, Pu Sam Cáp, Phong Thổ, Dào San, Sì Lở Lầu, Nậm Cuổi, Nậm Hàng và Đoàn Kết. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; quản lý chặt địa bàn và đối tượng; đồng thời quan tâm hỗ trợ người nghiện, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm và cuộc sống ổn định.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh cho biết: Cuộc chiến phòng, chống ma túy chỉ thực sự đạt hiệu quả khi có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của toàn xã hội. Bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an, biên phòng và các cơ quan chức năng, mỗi người dân chính là “tai mắt”, là nhân tố quan trọng góp phần phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng môi trường sống an toàn. Vì vậy, xây dựng địa bàn cấp xã không ma túy cần được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và liên tục, không thể nóng vội hay chủ quan với những kết quả bước đầu đạt được. Các địa phương phải tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, quản lý, tuyên truyền và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, bảo đảm việc xây dựng xã không ma túy đi vào thực chất, bền vững, tránh hình thức, không chạy theo thành tích.

Xây dựng bản làng không ma túy đang hướng đến một Lai Châu bình yên, an toàn. Đó cũng là nền tảng để Lai Châu hiện thực hóa mục tiêu tỉnh không có ma túy vào năm 2030.