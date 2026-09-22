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Lai Châu: Vẻ đẹp nguyên sơ của hệ thống hang động Pu Sam Cáp

Nằm ở độ cao 1.700m so với mực nước biển, khu du lịch quần thể hang động Pu Sam Cáp, tỉnh Lai Châu, được thiên nhiên ưu ái ban tặng hệ thống hang động kỳ vĩ với khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm.

Báo VietnamPlus
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Pu Sam Cáp với nhiều khối nhũ đá cả trên và dưới tạo ra khung cảnh kỳ vĩ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Pu Sam Cáp với nhiều khối nhũ đá cả trên và dưới tạo ra khung cảnh kỳ vĩ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Có những khối nhũ đá được hình thành nhìn như hệ thống ruộng bậc thang của người dân Tây Bắc. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Có những khối nhũ đá được hình thành nhìn như hệ thống ruộng bậc thang của người dân Tây Bắc. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Nhũ đá được hình thành trên trần hang động vô cùng phong phú với nhiều hình thù khác nhau. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Nhũ đá được hình thành trên trần hang động vô cùng phong phú với nhiều hình thù khác nhau. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống hang động có nhiều góc nhìn ra cảnh quan thiên nhiên thật hùng vĩ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống hang động có nhiều góc nhìn ra cảnh quan thiên nhiên thật hùng vĩ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống nhũ đá được hình thành vô cùng phong phú và kỳ vĩ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống nhũ đá được hình thành vô cùng phong phú và kỳ vĩ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống thực bì quanh lối xuống hang động Pu Sam Cáp vô cùng phong phú. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống thực bì quanh lối xuống hang động Pu Sam Cáp vô cùng phong phú. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Những năm gần đây, Pu Sam Cáp đã trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho những ai thích khám phá thiên nhiên. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Những năm gần đây, Pu Sam Cáp đã trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho những ai thích khám phá thiên nhiên. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Có khối nhũ đá khổng lồ nhìn như một con sư tử. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Có khối nhũ đá khổng lồ nhìn như một con sư tử. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Những năm gần đây, Pu Sam Cáp đã trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho những ai thích khám phá thiên nhiên. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Những năm gần đây, Pu Sam Cáp đã trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho những ai thích khám phá thiên nhiên. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống nhũ đá vô cùng kỳ vĩ được hình thành qua hàng triệu năm. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống nhũ đá vô cùng kỳ vĩ được hình thành qua hàng triệu năm. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Bên trong hang động rộng mênh mông như mê cung khiến cho du khách không khỏi choáng ngợp trước vẻ kỳ vĩ của thiên nhiên ban tặng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Bên trong hang động rộng mênh mông như mê cung khiến cho du khách không khỏi choáng ngợp trước vẻ kỳ vĩ của thiên nhiên ban tặng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống nhũ đá vô cùng kỳ vĩ được hình thành qua hàng triệu năm. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống nhũ đá vô cùng kỳ vĩ được hình thành qua hàng triệu năm. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống nhũ đá vô cùng kỳ vĩ được hình thành qua hàng triệu năm. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống nhũ đá vô cùng kỳ vĩ được hình thành qua hàng triệu năm. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Những năm gần đây, Pu Sam Cáp đã trở thành điểm đến hấp dẫn khi du khách tới Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Những năm gần đây, Pu Sam Cáp đã trở thành điểm đến hấp dẫn khi du khách tới Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Những khối nhũ đá khổng lồ được hình thành từ hàng triệu năm. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Những khối nhũ đá khổng lồ được hình thành từ hàng triệu năm. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Cung đường lên hệ thống hang động Pu Sam Cáp với khu rừng nguyên sinh. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Cung đường lên hệ thống hang động Pu Sam Cáp với khu rừng nguyên sinh. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/lai-chau-ve-dep-nguyen-so-cua-he-thong-hang-dong-pu-sam-cap-post1137272.vnp