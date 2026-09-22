Lai Châu: Vẻ đẹp nguyên sơ của hệ thống hang động Pu Sam Cáp

Pu Sam Cáp với nhiều khối nhũ đá cả trên và dưới tạo ra khung cảnh kỳ vĩ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Có những khối nhũ đá được hình thành nhìn như hệ thống ruộng bậc thang của người dân Tây Bắc. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Nhũ đá được hình thành trên trần hang động vô cùng phong phú với nhiều hình thù khác nhau. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống hang động có nhiều góc nhìn ra cảnh quan thiên nhiên thật hùng vĩ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống nhũ đá được hình thành vô cùng phong phú và kỳ vĩ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống thực bì quanh lối xuống hang động Pu Sam Cáp vô cùng phong phú. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Những năm gần đây, Pu Sam Cáp đã trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho những ai thích khám phá thiên nhiên. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Có khối nhũ đá khổng lồ nhìn như một con sư tử. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Những năm gần đây, Pu Sam Cáp đã trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho những ai thích khám phá thiên nhiên. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống nhũ đá vô cùng kỳ vĩ được hình thành qua hàng triệu năm. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Bên trong hang động rộng mênh mông như mê cung khiến cho du khách không khỏi choáng ngợp trước vẻ kỳ vĩ của thiên nhiên ban tặng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống nhũ đá vô cùng kỳ vĩ được hình thành qua hàng triệu năm. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hệ thống nhũ đá vô cùng kỳ vĩ được hình thành qua hàng triệu năm. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Những năm gần đây, Pu Sam Cáp đã trở thành điểm đến hấp dẫn khi du khách tới Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Những khối nhũ đá khổng lồ được hình thành từ hàng triệu năm. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Cung đường lên hệ thống hang động Pu Sam Cáp với khu rừng nguyên sinh. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)