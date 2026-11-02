Lai Châu vận động người dân giao nộp 453 khẩu súng

Qua công tác tuyên truyền vận động, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã thu giữ được 453 khẩu súng các loại.

Thực hiện Kế hoạch số 651/KH-BCH ngày 30/9/2025 của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu về tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn khu vực biên giới. Từ ngày 15/10/2025, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân triển khai công tác tuyên truyền, vận động.

Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, trong đó, chú trọng phát huy vai trò của trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng; tổ chức tuyên truyền tại các hội nghị của đoàn thể địa phương, các buổi họp bản, cụm dân cư, tuyên truyền cá biệt, qua hệ thống loa truyền thanh, tiếng loa Biên phòng, băng rôn, khẩu hiệu và phát tờ rơi, tờ gấp.

Cùng với đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật; kết hợp vận động nhân dân ký cam kết không chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công tác tuyên truyền, vận động được gắn với các phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ biên phòng kiểm đếm số lượng súng do người dân giao nộp sau khi được vận động.

Qua triển khai thực hiện, các Đồn Biên phòng đã chủ trì, phối hợp thành lập 13 điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xây dựng 26 bản tin; tổ chức tuyên truyền tập trung 172 buổi với 12.244 lượt người nghe... kết quả toàn tỉnh có 17.405 hộ dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Quá trình tuyên truyền, vận động, nhân dân đã tự giác giao nộp, giúp lực lượng chức năng thu hồi 453 khẩu súng các loại, gồm 53 khẩu súng hơi PCP, 284 khẩu súng kíp, 118 khẩu súng hơi và 1 khẩu súng thể thao; cùng với đó là 44 nòng súng, 6 kích điện, 2 bơm khí nén, 100 viên đạn chì, 1 viên đạn K56 và 1 chiếc nỏ.

Đại tá Đỗ Đình Cường, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cho biết, thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tàng trữ, sử dụng trái phép; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu hồi sẽ được báo cáo tiêu hủy theo quy định.