Lai Châu và tỉnh U Đôm Xay (Lào): Thúc đẩy hợp tác công nghiệp, thương mại

Trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế Lai Châu năm 2026, chiều 2/11, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Sở Công Thương tỉnh U Đôm Xay (Lào), trao đổi thông tin về tiềm năng, thế mạnh phát triển công nghiệp, thương mại của mỗi địa phương. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác, kết nối doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy hoạt động giao thương, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh.

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu và Sở Công Thương tỉnh U Đôm Xay (Lào) hợp tác, kết nối doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy hoạt động giao thương, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh trong phát triển công nghiệp, thương mại

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển ngành Công Thương của tỉnh.

Cùng với phát triển sản xuất công nghiệp và thương mại truyền thống, Lai Châu đang đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm. Thời gian qua, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức các phiên livestream tại hội chợ, sự kiện thương mại, ngày hội sản phẩm và các chương trình xúc tiến tiêu thụ nông sản địa phương.

Thông qua sự tham gia của các KOC, KOL trên nền tảng TikTok, nhiều sản phẩm đặc trưng như gạo, thịt sấy, miến dong, mật ong, khoai sâm và miến khoai sâm được quảng bá rộng rãi, thu hút hàng triệu lượt xem và chốt được hàng nghìn đơn hàng. Ngành Công Thương cũng tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt cho 500 học viên là tiểu thương, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Đây được xem là hướng đi thiết thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm địa phương, từng bước đưa hàng hóa đặc trưng tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, trong đó có cơ hội mở rộng giao thương với các địa phương của Lào.

Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu (bên phải) phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu mong muốn thời gian tới, hai địa phương tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Trong đó, chú trọng duy trì trao đổi thông tin về tình hình thị trường, nhu cầu tiêu dùng, các mặt hàng có tiềm năng trao đổi, chính sách quản lý thương mại và quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Hai bên cũng hướng tới hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ và sự kiện quảng bá sản phẩm do mỗi địa phương tổ chức. Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai tỉnh tìm hiểu thị trường, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Đặc biệt, việc hỗ trợ doanh nghiệp sang khảo sát, tìm hiểu cơ hội liên kết, liên doanh đầu tư các nhà máy chế biến nông sản, dược liệu và các lĩnh vực công nghiệp, thương mại được xác định là một trong những nội dung hợp tác cần quan tâm triển khai.

Mở rộng hợp tác, kết nối doanh nghiệp và thị trường

Về phía tỉnh U Đôm Xay, ông Xai Khăm Phôm Bua Thong, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh U Đôm Xay mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm của Lai Châu trong phát triển sản phẩm OCOP, nhất là các sản phẩm nông nghiệp, thủ công nghiệp và lâm sản ngoài gỗ; cách thức xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị hàng hóa và vai trò hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương.

Bên cạnh đó, phía U Đôm Xay cũng quan tâm đến mô hình kết hợp thương mại với du lịch, đặc biệt là phát triển vùng trồng hoa tạo cảnh quan, chế biến các sản phẩm từ hoa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu; kinh nghiệm tổ chức sản xuất, định giá nông sản trước khi đưa ra thị trường quốc tế cũng như cơ chế phối hợp giữa Sở Công Thương với chính quyền cấp xã.

Ông Xai Khăm Phôm Bua Thong, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh U Đôm Xay (bên trái) mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm của Lai Châu trong phát triển sản phẩm OCOP, nhất là các sản phẩm nông nghiệp, thủ công nghiệp và lâm sản ngoài gỗ.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh U Đôm Xay đề xuất hai bên tăng cường trao đổi thông tin về thương mại, đầu tư; đẩy mạnh hợp tác chuyên môn, tổ chức các chương trình tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục phối hợp tổ chức hội chợ, kết nối hoạt động mua bán hàng hóa. Đặc biệt, các doanh nghiệp U Đôm Xay mong muốn được kết nối với doanh nghiệp Lai Châu để học tập kỹ thuật trồng hoa gắn với phát triển du lịch sinh thái.

Ông tin tưởng, với quyết tâm và cơ chế phối hợp rõ ràng, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Buổi làm việc giữa Sở Công Thương tỉnh Lai Châu và Sở Công Thương tỉnh U Đôm Xay không chỉ góp phần tăng cường trao đổi thông tin, hiểu biết về tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực công thương. Qua đó, góp phần phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa hai tỉnh Lai Châu - U Đôm Xay nói riêng.