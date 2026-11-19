Trong 6 giờ tới (ngày 19/11/2026), có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ ở hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên.

Cảnh báo áp dụng cho 6 khu vực của Lai Châu và 10 khu vực của Điện Biên, được liệt kê cụ thể dưới đây.

Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại:

Lai Châu: Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Tăm, Pu Sam Cáp, Tủa Sín Chải.

Điện Biên: Chà Tở, Mường Chà, Mường Tùng, Nậm Nèn, P. Mường Lay, Pa Ham, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Chùa, Tủa Thàng.

Loại hình nguy cơ

Lũ quét trên các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân và chính quyền tại các khu vực trên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết trong 6 giờ tới.

Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ và sườn dốc khi có mưa.

Chủ động đề phòng nguy cơ sạt lở đất, sụt lún đất tại nơi ở và các tuyến đường gần sườn dốc.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết có trong bản tin cảnh báo đính kèm.