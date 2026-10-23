Lai Châu: Ưu tiên các nguồn lực bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Quang cảnh cuộc họp.

Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện các Ban Đảng Trung ương theo dõi tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu dự họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Chủ trương tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự thảo Nghị quyết dự kiến bố trí vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 để thực hiện dự án đường cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) (đoạn qua địa phận tỉnh Lai Châu). Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đề án “Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công việc thường xuyên trên môi trường số của các xã, phường; các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh”. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện mặt trời Nậm Hàng. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mở 1A. Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2027.

Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày Dự thảo Nghị quyết dự kiến bố trí vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 để thực hiện dự án đường cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) (đoạn qua địa phận tỉnh Lai Châu).

Đặc biệt, tại cuộc họp, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến đối với Đề án sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, sụt lún đất tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Đây là đề án có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là đồng chí Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, đối với sự an toàn và đời sống của nhân dân vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày nội dung Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo đề án, tỉnh dự kiến bố trí sắp xếp, ổn định khoảng 2.340 hộ dân tại 29 xã, phường ra khỏi vùng nguy cơ cao xảy ra thiên tai; trong đó, bố trí tái định cư tập trung cho 2.117 hộ tại 46 điểm và tái định cư xen ghép cho 223 hộ tại 44 điểm. Cùng với chính sách hỗ trợ nhà ở, tỉnh chú trọng đầu tư hạ tầng thiết yếu tại các điểm tái định cư, gồm: giao thông, điện, nước sinh hoạt, công trình phòng hộ, trường học, nhà văn hóa và các công trình cần thiết khác, giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống lâu dài. Việc ban hành đề án thể hiện quyết tâm của tỉnh trong chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí thông qua các chủ trương, nghị quyết, quy định, đề án trình tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức kỳ họp thứ bảy, thời gian 1/2 ngày vào cuối tháng 10/2026 và kỳ họp thứ tám, thời gian 3 ngày vào đầu tháng 12/2026. Đề nghị Đảng ủy HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh thẩm tra kỹ lưỡng nội dung trình kỳ họp đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Đối với chủ trương bố trí vốn ngân sách địa phương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong (đoạn qua địa phận tỉnh Lai Châu), Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu sau khi dự án được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tiến độ triển khai dự án. Đảng ủy HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh bám sát quy định của Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát kỹ phạm vi, ranh giới các khu vực không được phép chăn nuôi tại các xã, phường, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch chung các xã, định hướng phát triển chăn nuôi và tình hình thực tiễn của tỉnh. Rà soát, lựa chọn khu vực bố trí tái định cư bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan; có điều kiện địa hình, địa chất ổn định, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng thiết yếu đồng bộ, gắn với tạo sinh kế bền vững, giúp người dân ổn định đời sống lâu dài. Rà soát tổng kinh phí và chủ động bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện đầu tư, nâng cấp máy móc, thiết bị đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của tỉnh. Đồng thời xem xét kỹ lưỡng các điều kiện để quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuỷ điện, Nhà máy điện mặt trời theo thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ...