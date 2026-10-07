Lai Châu tuyển sinh 27 chỉ tiêu đại học theo chế độ cử tuyển năm 2026

Theo Kế hoạch, việc xét tuyển nhằm tạo điều kiện cho con, em các dân tộc thiểu số tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện, có nguyện vọng được học đại học theo chế độ cử tuyển; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức là người dân tộc thiểu số và giải quyết tình trạng thiếu công chức, viên chức tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

27 chỉ tiêu được phân bổ cho 7 xã

Cụ thể, xã Tủa Sín Chải được phân bổ 9 chỉ tiêu, gồm: 2 Y khoa; 2 Sư phạm Tiểu học (giáo viên dạy môn chuyên: Tiếng Anh, Tin học, Mĩ thuật, Âm nhạc); 1 Sư phạm Tiếng Anh; 1 Công nghệ thông tin; 1 Quản trị kinh doanh; 1 Lâm sinh và 1 Quản lý tài nguyên và môi trường.

Xã Pa Tần có 6 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm, gồm: 2 Sư phạm Tiếng Trung Quốc; 2 Sư phạm Tiếng Anh; 1 Sư phạm Tin học và 1 Sư phạm Âm nhạc.

Xã Sìn Hồ có 4 chỉ tiêu, gồm: 1 Y khoa; 1 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học; 1 Sư phạm Tiếng Anh và 1 Sư phạm Tiểu học (giáo viên dạy môn chuyên: Tiếng Anh, Tin học, Mĩ thuật, Âm nhạc).

Xã Hồng Thu có 3 chỉ tiêu ngành Sư phạm, gồm 2 Sư phạm Tiếng Anh và 1 Sư phạm Tin học.

Xã Lê Lợi có 2 chỉ tiêu Sư phạm Tiếng Anh

Xã Thu Lũm có 2 chỉ tiêu, gồm 1 Sư phạm Tiếng Trung Quốc và 1 Công nghệ thông tin;

Xã Sì Lở Lầu có 1 chỉ tiêu Sư phạm Tiếng Trung Quốc.

Người học phải đáp ứng những điều kiện nào?

Đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển gồm người dân tộc thiểu số rất ít người; người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Để được xét tuyển đại học theo chế độ cử tuyển, người học phải thường trú từ 5 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đồng thời có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng sống tại vùng này.

Người đăng ký không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe; tốt nghiệp trung học phổ thông; có kết quả rèn luyện các năm học trung học phổ thông đạt loại tốt; kết quả học tập năm cuối cấp đạt loại khá trở lên; có thời gian học đủ 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

Đối với các ngành thuộc chương trình đào tạo giáo viên và chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, thí sinh phải đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các ngành, nghề có yêu cầu sơ tuyển phải đáp ứng tiêu chuẩn sơ tuyển theo quy định.

Thí sinh được lựa chọn 1 trong 2 phương thức xét tuyển

Thí sinh đăng ký xét tuyển lựa chọn một trong hai phương thức.

Phương thức 1, xét tuyển dựa trên tổ hợp các môn học ở cấp trung học phổ thông (xét học bạ), bảo đảm đủ điều kiện theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT.

Phương thức 2, xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo Quyết định số 1963/QĐ-BGDĐT. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đăng ký.

Điểm xét tuyển được lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của ngành. Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân sau khi làm tròn.

Trường hợp nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau, việc xét ưu tiên được thực hiện theo quy định. Nếu xét đến chỉ tiêu cuối cùng vẫn có từ 2 thí sinh trở lên có điểm xét tuyển và ưu tiên bằng nhau thì lần lượt xem xét các tiêu chí: học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đạt giải cao hơn trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật từ cấp tỉnh trở lên; kết quả học tập cả năm học cao hơn theo thứ tự lớp 12, lớp 11, lớp 10; điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 hoặc điểm trung bình cuối năm cuối cấp cao hơn theo thứ tự các môn đăng ký xét tuyển.

Ưu tiên đối tượng chính sách

Người học thuộc đối tượng và đáp ứng đủ tiêu chuẩn cử tuyển sẽ được ưu tiên theo thứ tự: con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh; học tại trường phổ thông dân tộc nội trú; trúng tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp trong năm xét đi học cử tuyển; đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp xã trở lên.

Trường hợp người học thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được hưởng một ưu tiên cao nhất.

Hồ sơ và thời hạn đăng ký

Mỗi học sinh đăng ký xét tuyển làm 2 bộ hồ sơ, mỗi bộ đựng trong một túi hồ sơ. Hồ sơ gồm đơn đăng ký xét tuyển; sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền cấp xã về thời gian thường trú đủ 5 năm; bản sao giấy khai sinh; bản sao học bạ trung học phổ thông đối với thí sinh xét tuyển bằng học bạ; giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 hoặc giấy xác nhận của trường đối với thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi; bản chụp căn cước công dân; giấy tờ chứng minh diện ưu tiên nếu có; 2 ảnh chân dung cỡ 4 x 6cm và một phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc.

Người học nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND xã. Phòng Văn hóa - Xã hội có trách nhiệm tiếp nhận, rà soát hồ sơ và tổng hợp để nộp về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu theo quy định.

Thời hạn nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày thông báo Kế hoạch xét tuyển cử tuyển được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp xã.

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác cử tuyển; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu tổ chức xét chọn và cử đi học, hoàn thành trước ngày 05/11/2026.

UBND các xã Tủa Sín Chải, Pa Tần, Sìn Hồ, Hồng Thu, Lê Lợi, Thu Lũm và Sì Lở Lầu có trách nhiệm thông báo rộng rãi Kế hoạch đến nhân dân; tổ chức tiếp nhận, rà soát hồ sơ và thực hiện các nội dung liên quan theo đúng quy định.