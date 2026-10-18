Lai Châu tuyển chọn vận động viên năng khiếu đợt II năm 2026

Dự có đồng chí Trần Văn Công – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các thành viên Hội đồng tuyển sinh, huấn luyện viên, phụ huynh và học sinh tham gia tuyển chọn.

Đợt này, chỉ tiêu tuyển chọn là 19 vận động viên ở 7 môn thể thao. Trong đó, Boxing tuyển 6 vận động viên, điền kinh tuyển 5, Taekwondo tuyển 3, vật tuyển 2. Ba môn cử tạ, cầu lông, Karate, mỗi môn tuyển 1 vận động viên.

Ông Nguyễn Tiến Tùng - Quyền Trưởng phòng Huấn luyện đào tạo, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lai Châu thông qua báo cáo tuyển sinh.

Trước đó, từ ngày 11/9 đến ngày 10/10, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh tổ chức các đoàn huấn luyện viên trực tiếp sơ tuyển tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn 12 xã, phường. Qua kiểm tra 360 học sinh, Trung tâm lựa chọn 48 em có năng khiếu, tố chất phù hợp tham gia tuyển chọn chính thức.

Tại buổi kiểm tra, các em được khám sức khỏe, đo chiều cao, cân nặng và kiểm tra thể lực với các bài bật xa, chống đẩy, chạy 30m… Các nội dung kiểm tra giúp đánh giá thể trạng, tố chất vận động và khả năng đáp ứng yêu cầu tập luyện của từng em. Việc tuyển chọn thực hiện theo hệ thống bài kiểm tra được phê duyệt của từng môn, chú trọng năng lực thực tế và tiềm năng phát triển lâu dài.

Các em học sinh được khám sức khỏe, kiểm tra thể lực tại buổi tuyển sinh vận động viên năng khiếu đợt II năm 2026.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Văn Công – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Hội đồng tuyển sinh, các tổ chuyên môn thực hiện tuyển chọn nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy định; chú trọng phát hiện những em có tố chất, tiềm năng phát triển, đáp ứng yêu cầu đào tạo thể thao thành tích cao. Đồng chí đề nghị Trung tâm phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình, tạo điều kiện để các em vừa tập luyện, vừa bảo đảm việc học văn hóa.

Đồng chí Trần Văn Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi tuyển sinh.

Sau kiểm tra, các tổ chuyên môn tổng hợp kết quả, nhận xét và đề xuất danh sách học sinh đủ điều kiện. Hội đồng tuyển sinh xem xét, thống nhất kết quả, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận vận động viên trúng tuyển, bổ sung lực lượng kế cận cho thể thao thành tích cao của tỉnh.