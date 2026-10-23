Lai Châu: Truyền dạy nghệ thuật dân gian dân tộc Mông ở Sin Suối Hồ

Lớp tập huấn có sự tham gia của các nghệ nhân, người thực hành di sản và 30 học viên dân tộc Mông

Từ ngày 22 -27.10, tại bản Căn Câu, Bảo tàng tỉnh Lai Châu phối hợp với UBND xã Sin Suối Hồ tổ chức khai mạc lớp truyền dạy “Nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Mông” năm 2026, với sự tham gia của các nghệ nhân, người thực hành di sản và 30 học viên.

Tại lớp học, học viên được tìm hiểu về chủ trương, chính sách bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số; những nét đặc trưng trong văn hóa, âm nhạc và dân ca của người Mông ở Lai Châu. Nội dung thực hành tập trung vào các điệu múa khăn, múa ô, múa khèn và những làn điệu dân ca truyền thống dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ nhân, người am hiểu di sản.

Các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian của người Mông phản ánh phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của cộng đồng, được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, việc duy trì các hình thức thực hành văn hóa truyền thống đòi hỏi sự tham gia tích cực của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, cùng sự hướng dẫn, trao truyền của những người có kinh nghiệm.

Lớp tập huấn góp phần trao truyền những giá trị di sản cho thế hệ trẻ

Thông qua lớp học, 30 học viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng trình diễn, nâng cao khả năng thực hành và hiểu rõ hơn giá trị của nghệ thuật truyền thống. Đây cũng là dịp khuyến khích học viên chủ động tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Việc Bảo tàng tỉnh Lai Châu tổ chức lớp truyền dạy tại bản Căn Câu góp phần phát huy vai trò của nghệ nhân trong trao truyền di sản, tạo điều kiện để nghệ thuật dân gian tiếp tục được thực hành và lan tỏa trong đời sống cộng đồng.

Qua đó, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mông, đồng thời bồi dưỡng lực lượng kế cận phục vụ các hoạt động văn hóa ở cơ sở trong thời gian tới.