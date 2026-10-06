Lai Châu: Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030
Trong bối cảnh nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân, Lai Châu triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Chương trình tập trung củng cố y tế cơ sở, chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và tăng cường chăm sóc các nhóm dễ bị tổn thương.
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/lai-chau-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-ve-cham-soc-suc-khoe-dan-so-va-phat-trien-giai-doan-2026-2035-giai-doan-i-tu-nam-2026-den-nam-2030-571237