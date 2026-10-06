Lai Châu: Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030

Hơn 5 triệu bản ghi về hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được tập hợp, trong đó gần 4 triệu bản ghi được đối soát, làm sạch với dữ liệu của Bộ Công an. Hội đồng Dân tộc đề nghị tiếp tục bảo đảm dữ liệu chính xác, thống nhất, liên thông, nhất là dữ liệu tại cơ sở, để xác định đúng đối tượng thụ hưởng chính sách.