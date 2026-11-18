Thực hiện Công văn số 9182/BCT-TCCT ngày 02/11/2026 của Bộ Công Thương về triển khai Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” năm 2026 và Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”, ngày 14/11/2026, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 5549/SCT-VP, đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở và doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện.

Việc triển khai hai hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời gắn với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh của ngành Công Thương.

Ngành Công Thương Lai Châu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong công tác quản lý nhà nước cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh. (ảnh minh họa: laichau.gov.vn)

Đưa phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ thực tiễn

Theo chỉ đạo của ông Vương Thế Mẫn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, các phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung phong trào thi đua và cuộc thi đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; đồng thời phát động tham gia gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị. Đối với doanh nghiệp, việc hưởng ứng cần gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải tiến quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sở Công Thương yêu cầu quá trình triển khai phải tạo được khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân. Trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong công tác quản lý nhà nước cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu định hướng lựa chọn các sáng kiến, giải pháp xuất phát từ yêu cầu thực tế của ngành, tập trung vào những lĩnh vực có khả năng ứng dụng và tạo chuyển biến rõ nét như cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về công thương, quản lý thị trường, phát triển thương mại điện tử, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.

Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình hiện đại hóa hoạt động quản lý ngành, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đồng thời thúc đẩy phát triển theo hướng xanh và bền vững.

Tăng cường kết nối, lan tỏa các sáng kiến có giá trị

Cùng với việc phát động, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu chú trọng công tác rà soát, lựa chọn những sáng kiến, giải pháp gắn với thực tiễn công tác chuyên môn và hoạt động sản xuất, kinh doanh để đăng ký tham gia phong trào thi đua và cuộc thi. Các phòng, đơn vị được yêu cầu vận động, tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức và cá nhân tích cực tham gia.

Một trong những yêu cầu được đặt ra là tăng cường kết nối, hợp tác giữa các phòng, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp nhằm chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, huy động nguồn lực, thúc đẩy ứng dụng các giải pháp có giá trị thực tiễn. Việc phát huy sáng kiến không chỉ dừng lại ở phạm vi từng cá nhân hay đơn vị mà cần hướng tới khả năng chia sẻ, nhân rộng, từng bước hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp ngành Công Thương tỉnh.

Sở cũng yêu cầu gắn hoạt động phát huy sáng kiến với công tác truyền thông nội bộ và hoạt động của các tổ chức, đoàn thể; kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích, qua đó tạo động lực để phong trào phát triển thường xuyên, liên tục và đi vào chiều sâu.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu giao Văn phòng Sở làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc; tổng hợp kết quả và danh sách sáng kiến, giải pháp đăng ký tham gia, báo cáo lãnh đạo Sở và gửi Bộ Công Thương qua Tạp chí Công Thương - đơn vị thường trực tổ chức phong trào thi đua và cuộc thi. Các phòng, đơn vị, doanh nghiệp được yêu cầu gửi kết quả triển khai và danh sách sáng kiến, giải pháp đăng ký tham gia về Sở (qua Văn phòng Sở) trước ngày 20/11/2026.

Đồng thời, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh thông tin của đơn vị; đăng tải công văn triển khai của Bộ Công Thương, phụ lục hướng dẫn tham gia và mã QR trên Trang thông tin điện tử của Sở để các tổ chức, cá nhân thuận tiện tiếp cận thông tin.

Việc chủ động triển khai Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” và Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngành Công Thương” cho thấy quyết tâm của ngành Công Thương tỉnh Lai Châu trong việc cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Quan trọng hơn, thông qua việc khuyến khích sáng kiến từ cơ sở, tăng cường kết nối và nhân rộng các mô hình hiệu quả, ngành Công Thương tỉnh Lai Châu hướng tới xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý và tạo thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước.