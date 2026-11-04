Lai Châu triển khai điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp
Thực hiện Công văn số 9376/UBND-KTN về triển khai Quyết định số 2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ngành, địa phương đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, phấn đấu hoàn thành giao rừng gắn với giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trước năm 2030.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/lai-chau-trien-khai-dieu-chinh-quy-hoach-lam-nghiep-677034