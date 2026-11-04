Lai Châu triển khai điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp

Đạt 78,49 điểm, xếp loại Tốt, Sở Xây dựng đứng thứ hai trong số 18 sở, ban, ngành và cơ quan được đánh giá DDCI năm 2025 của tỉnh Thái Nguyên. Kết quả ghi nhận những nỗ lực của ngành trong cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp.