Lai Châu: Triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035

Ngày 17/11, thời tiết Trung Bộ nắng ráo với nhiệt độ cao nhất từ 29–32 độ C, có nơi trên 32 độ; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế sáng sớm có sương mù nhẹ. Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 18/11, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống gây mưa tại khu vực Thanh Hóa - Nghệ An; Bắc Trung Bộ chuyển rét (15–18 độ C), khu vực Quảng Trị đến TP. Huế trời chuyển lạnh.