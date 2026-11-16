Lai Châu: Triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035
Tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục có phòng y tế riêng, trang thiết bị thiết yếu và tổ chức khám sức khỏe cho người học ít nhất mỗi năm một lần. Đây là những chỉ tiêu trọng tâm trong Kế hoạch triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm học sinh phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/lai-chau-trien-khai-chuong-trinh-suc-khoe-hoc-duong-giai-doan-2026-2035-670514