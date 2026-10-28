Lai Châu: Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, nhiệm kỳ IV (2026-2031)

Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh, tham dự hội nghị có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh tối cao Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu; cùng chư tôn đức Văn phòng Trung ương GHPGVN, chư vị thành viên Ban Trị sự, các ban chuyên môn, chư Tăng Ni các tự viện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Hòa thượng Thích Thanh Huân phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Huân cho biết, nhìn lại chặng đường qua, tại vùng đất biên giới Lai Châu giàu truyền thống đoàn kết và nghĩa tình, chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử tỉnh nhà luôn kiên định với phương châm "Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội". Các hoạt động Phật sự không ngừng được củng cố và phát triển, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh, góp phần lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp vào đời sống xã hội.

Bước sang nhiệm kỳ mới 2026-2031, việc kiện toàn nhân sự có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặt nền móng cho sự ổn định và phát triển bền vững của Phật giáo địa phương. Mỗi chức danh được chuẩn y không chỉ là sự ghi nhận tổ chức, mà còn là niềm tin và kỳ vọng lớn lao. Ban Trị sự khóa mới nguyện tiếp tục phát huy truyền thống "Đoàn kết - Hòa hợp - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm Giáo hội", tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng tu học của Tăng Ni, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc vùng cao.

Đại đức Thích An Đạt công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại hội nghị, Đại đức Thích An Đạt, Phó Văn phòng Trung ương GHPGVN đã công bố Quyết định số 274/QĐ-HĐTS ngày 5-8-2026 về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: 1 vị giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự và 33 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Thanh Huân làm Trưởng ban, trong đó 11 vị Ban Thường trực và 22 Ủy viên.

Trung ương GIáo hội trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2026-2031

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Phật sự thiết thực mà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu đã đạt được trong thời gian qua.

Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh, bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Trị sự cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp và thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, điều hành; sớm triển khai Nghị quyết Đại hội đến các tự viện, chư Tăng Ni và đồng bào Phật tử; đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực cho từng năm, nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu chỉ đạo

Đặc biệt, Trưởng lão Hòa thượng đề nghị Ban Trị sự tiếp tục đẩy mạnh công tác từ thiện, an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, người yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong các dịp lễ, Tết.

Bên cạnh đó, Giáo hội cần tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong các hoạt động tri ân, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Trưởng lão Hòa thượng cũng lưu ý Ban Trị sự cần phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại các cơ sở tự viện, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Quang cảnh hội nghị

Đại đức Thích Minh Nhật, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế -Tài chính và Từ thiện xã hội đã thay mặt Ban Trị sự tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và cảm tạ bế mạc hội nghị.