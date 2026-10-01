Lai Châu tổng kết chương trình hợp tác với Plan International Việt Nam

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Quản lý đối tác Chương trình Plan vùng dự án Lai Châu cùng đại diện UBND các xã: Dào San, Khổng Lào, Sin Suối Hồ, Sìn Hồ, Tủa Sín Chải và Nậm Tăm.

Quản lý đối tác Chương trình Plan vùng dự án Lai Châu báo cáo kết quả thực hiện năm tài chính FY26.

Trong năm tài chính FY26, Plan International Việt Nam triển khai 7 dự án thuộc 3 lĩnh vực gồm: dịch vụ xã hội bao trùm; khả năng chống chịu với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu; quyền năng kinh tế. Các chương trình được thực hiện tại 6 xã, với tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng.

Qua đó, hơn 1.100 học sinh và phụ huynh được tiếp cận dịch vụ tham vấn học đường; hơn 2.200 lượt trẻ em tham gia 48 buổi truyền thông về sức khỏe sinh sản và tình dục; gần 3.000 học sinh được tiếp cận không gian thể thao an toàn; 6.400 trẻ em được bảo trợ, trong đó trên 4.500 trẻ có nhà bảo trợ.

Trong lĩnh vực cải thiện điều kiện sống, chương trình đã triển khai 349 đèn năng lượng mặt trời, 19 giếng nước, 44 hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, 7 hệ thống trữ nước và 2 máy lọc nước. Cùng với đó, 321 hộ dân tham gia 6 mô hình sinh kế như: nuôi gà đen, lợn, dê, ong mật và trồng lạc.

Đại biểu dự hội nghị.

Trong năm tài chính FY27, Plan International Việt Nam tiếp tục triển khai 7 dự án, tập trung vào các nội dung như: “Lựa chọn của em – Tương lai của em”; nâng cao tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ em dân tộc thiểu số; bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, trẻ em gái dân tộc thiểu số; vui đến trường; không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần; nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng mối quan hệ bảo trợ. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến trên 34 tỷ đồng.

Plan International đã đồng hành cùng tỉnh Lai Châu từ năm 2013. Qua hơn 10 năm hợp tác, nhiều chương trình, dự án trong các lĩnh vực giáo dục, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, sức khỏe, dinh dưỡng, sinh kế và phát triển thanh niên đã được triển khai. Riêng giai đoạn 2021–2025, Plan International đã thực hiện hơn 20 tiểu dự án với sự tham gia của các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, góp phần chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và phát triển cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu các xã vùng dự án tham dự hội nghị.

Tiếp nối những kết quả đạt được, Dự án “Cải thiện điều kiện sống cho trẻ em khó khăn và thanh niên tại tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026–2031” mở ra giai đoạn hợp tác mới với quy mô và phạm vi toàn diện hơn. Dự án được triển khai tại 6 xã: Dào San, Khổng Lào, Sin Suối Hồ, Sìn Hồ, Tủa Sín Chải và Nậm Tăm, với tổng nguồn viện trợ không hoàn lại dự kiến 91,35 tỷ đồng, tương đương 3,5 triệu USD.

Dự án tập trung vào 6 lĩnh vực gồm: giáo dục và phát triển trẻ thơ; sức khỏe, dinh dưỡng và vệ sinh; nâng cao quyền năng kinh tế cho thanh niên và phụ nữ trẻ; bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới; sức khỏe và quyền sinh sản của thanh niên; thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng chống chịu.

Đại diện vùng dự án xã Khổng Lào tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận, đánh giá kết quả triển khai các chương trình, dự án trong năm tài chính FY26; đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện tại cơ sở. Các ý kiến cũng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành, địa phương và Plan International Việt Nam, hướng tới triển khai hiệu quả các chương trình trong giai đoạn FY27 và hợp tác 2026–2031.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng không chỉ đáp ứng những nhu cầu trước mắt của trẻ em, thanh niên và cộng đồng, mà còn góp phần nâng cao năng lực cho địa phương, xây dựng các mô hình hiệu quả để duy trì, lồng ghép và từng bước nhân rộng trong thời gian tới.