Lai Châu tổ chức thành công, an toàn diễn tập phương án phòng, chống khủng bố năm 2026
Sáng 23/9, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa phường Đoàn Kết, Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh Lai Châu tổ chức diễn tập phương án “Xử trí tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự; đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin; khủng bố bằng thiết bị bay không người lái; xử lý cháy nổ, cứu hộ cứu nạn trên nhà cao tầng” năm 2026.
Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh chỉ đạo cuộc diễn tập.
Dự cuộc Diễn tập có các đồng chí: Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các Cục, đơn vị thuộc Bộ Công an; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh và cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia.
Mở đầu cuộc diễn tập là phần biểu diễn võ thuật tinh nhuệ, thể hiện bản lĩnh, kỹ năng tác chiến và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh.
Cuộc diễn tập tiến hành xử lý các tình huống giả định thực tế bao gồm: giải tán tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự; đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin; đánh trả khủng bố bằng thiết bị bay không người lái; công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên nhà cao tầng.
Các lực lượng đã phối hợp nhịp nhàng, thao tác chuẩn xác và xử lý hiệu quả các tình huống đề ra. Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Các tình huống diễn tập được xây dựng cơ bản sát thực tế địa bàn biên giới, có tính tổng hợp, liên hoàn, qua đó nâng cao tính chiến đấu, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống phòng, chống khủng bố.
Phát biểu bế mạc cuộc diễn tập, đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh khẳng định: Tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết tâm cao của các lực lượng đã góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc diễn tập; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và sức mạnh của lực lượng vũ trang trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.
Đồng chí biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, khẩn trương của các lực lượng tham gia. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án phòng, chống khủng bố sát với thực tiễn. Nâng cao hơn nữa năng lực phối hợp hiệp đồng, khả năng chỉ huy, điều hành và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự giữa các lực lượng. Tăng cường xây dựng lực lượng, đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật; thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Nhân dịp này, 6 tập thể được nhận quà của Ban Chỉ đạo diễn tập; 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổ chức diễn tập phương án phòng, chống khủng bố tỉnh Lai Châu năm 2026 được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-tri/lai-chau-to-chuc-thanh-cong-an-toan-dien-tap-phuong-an-phong-chong-khung-bo-nam-2026-846740