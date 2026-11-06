Lai Châu tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng thương mại điện tử

Chiều 6/11, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử và tập huấn kỹ năng số, an toàn thông tin số cho người dân trên địa bàn; kết hợp phổ biến quy định pháp luật với hướng dẫn kỹ năng ứng dụng công nghệ trong kinh doanh.

Đại diện Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương trao đổi các quy định của Luật Thương mại điện tử và nghị định quy định chi tiết một số điều của luật.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Trần Văn Hùng nhấn mạnh, chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng, thương mại điện tử ngày càng giữ vai trò quan trọng trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, giảm chi phí trung gian, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đối với Lai Châu, địa hình chia cắt, khoảng cách đến các trung tâm kinh tế lớn còn xa khiến việc ứng dụng công nghệ số có ý nghĩa thiết thực. Phát triển thương mại điện tử giúp mở rộng đầu ra cho nông sản, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP; đồng thời quảng bá hình ảnh, thương hiệu Lai Châu, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Việc phổ biến pháp luật cần gắn với trang bị kỹ năng thực hành, giúp người dân tham gia kinh doanh trực tuyến an toàn, hiệu quả. Người bán cần hiểu trách nhiệm của mình, chú trọng bảo vệ thông tin cá nhân và quyền lợi người tiêu dùng.

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Trần Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Trong chương trình, đại diện Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương trao đổi các quy định của Luật Thương mại điện tử và nghị định quy định chi tiết một số điều của luật. Đây là nội dung giúp học viên cập nhật kiến thức pháp luật, nắm bắt yêu cầu đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng.

Cùng với nội dung pháp luật, chương trình dành thời gian hướng dẫn an toàn thông tin số. Đại diện Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh chia sẻ kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, quyền riêng tư của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thu thập, xử lý dữ liệu phục vụ bán hàng trực tuyến.

Học viên được trao đổi những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng nền tảng bán hàng, tiếp thị liên kết và quảng bá sản phẩm trên TikTok Shop, Facebook, Google. Nội dung tập huấn hướng tới kết hợp khai thác cơ hội kinh doanh với nhận thức về an toàn thông tin trong quá trình sử dụng các nền tảng số.

Thông qua tập huấn, người dân được tiếp cận kiến thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư của người tiêu dùng, cùng kinh nghiệm quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số.

Chương trình còn có phần giới thiệu ứng dụng số Viettel Tammi trong cuộc sống, công việc do đại diện Viettel Lai Châu thực hiện. Nhà bán hàng tiêu biểu Cô Ba Hồng hướng dẫn kỹ năng bán hàng, chia sẻ kinh nghiệm thực hành trên nền tảng TikTok, bổ sung góc nhìn thực tế cho người dân.

Thông qua tập huấn, người dân được tiếp cận kiến thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư của người tiêu dùng, cùng kinh nghiệm quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số. Đồng thời, vận dụng kiến thức vào sản xuất, kinh doanh; mở rộng thị trường cho nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP. Việc phát triển thương mại điện tử gắn với tuân thủ pháp luật, bảo vệ thông tin và quyền lợi người tiêu dùng là nền tảng để kinh doanh an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập.