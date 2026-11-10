Lai Châu tổ chức Hội chợ việc làm năm 2026

9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm phối hợp cùng các công ty, doanh nghiệp tổ chức tư vấn, tuyên truyền, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lai Châu cho 21.835 lượt người lao động. Trong đó, tư vấn định hướng việc làm phù hợp với khả năng, nguyện vọng cho 21.391 lượt người; tư vấn lựa chọn vị trí việc làm cho 444 lượt người. Bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện kết nối, giới thiệu việc làm cho 846 người lao động làm việc trong nước theo hợp đồng và 377 lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường: Hàn Quốc, Đài Loan, Nga, Nhật Bản, Algeria.

Đại biểu dự chương trình.

Đồng chí Hoàng Huy Tuấn – Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Dịch vụ việc làm phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Huy Tuấn – Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Dịch vụ việc làm nhấn mạnh: hội chợ năm nay có 24 doanh nghiệp tham gia với hơn 12.500 chỉ tiêu tuyển dụng. Đây là dịp để người lao động, học sinh, sinh viên có cơ hội tìm hiểu thông tin tuyển dụng, tuyển sinh, trao đổi về vị trí việc làm, mức thu nhập, chế độ đãi ngộ, được tư vấn học nghề, định hướng nghề nghiệp và tham gia phỏng vấn tuyển dụng. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực trao đổi, tư vấn, cung cấp thông tin đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận cơ hội việc làm và học nghề phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại chương trình.

Dịp này, Ban Tổ chức tuyên dương, khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác giải quyết việc làm. Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ người lao động tiếp cận với những cơ hội việc làm phù hợp với nhu cầu thị trường.

Đông đảo người lao động, học sinh, sinh viên tham quan gian hàng của các doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội chợ, các đại biểu, người lao động tham quan các gian hàng của 24 doanh nghiệp, tìm hiểu thông tin tuyển dụng, vị trí việc làm, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp. Các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối tuyển dụng được triển khai trực tiếp, giúp người lao động có thêm thông tin, lựa chọn công việc phù hợp với trình độ, năng lực và nguyện vọng. Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận, tuyển chọn nguồn nhân lực phù hợp.

Hội chợ việc làm năm 2026 nhằm tạo cơ hội để người lao động tiếp cận thông tin thị trường lao động, tìm kiếm việc làm phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối cung - cầu lao động đến tư vấn học nghề, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.