Lai Châu tổ chức Giải Marathon 'Lời gọi đại ngàn - Bước chân khát vọng'

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 15/11, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ 3, năm 2026 với chủ đề “Lời gọi đại ngàn-Bước chân khát vọng.”

Giải thu hút hơn 3.000 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, đồng thời quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Lai Châu đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ 3 là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Các vận động viên tranh tài ở 5 cự ly gồm: 3km (Kids Run) dành cho thiếu nhi từ 6-10 tuổi; 5km, 10km, 21km và 42km. Các nội dung thi đấu được tổ chức theo nhóm tuổi, giới tính với các hình thức cá nhân, đồng đội, toàn đoàn theo điều lệ giải.

Giải thu hút đông đảo học sinh tham gia tranh tài ở cự ly 5km và 3km. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Với chủ đề “Lời gọi đại ngàn-Bước chân khát vọng”, giải không chỉ là sân chơi thể thao để các vận động viên thử thách bản thân, chinh phục những giới hạn mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa và cảm nhận sự thân thiện, mến khách của đồng bào các dân tộc Lai Châu.

“Lời gọi đại ngàn” là tiếng gọi từ vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, những giá trị văn hóa truyền thống và tình người nồng hậu; “Bước chân khát vọng” thể hiện tinh thần thể thao, ý chí bền bỉ và khát vọng vươn lên, vượt qua chính mình của mỗi vận động viên.

Thông qua giải, Lai Châu tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch gắn với thể thao, từng bước hình thành sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng của địa phương. Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá những danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, bản sắc văn hóa độc đáo, ẩm thực phong phú cùng hình ảnh con người Lai Châu chân thành, nghĩa tình, thân thiện và mến khách.

Bên cạnh ý nghĩa quảng bá du lịch, giải còn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng; đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, tích cực, vì sức khỏe của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

Mỗi vận động viên tham gia giải cũng là một đại sứ du lịch, góp phần đưa hình ảnh Lai Châu đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở từng cự ly thi đấu, ghi nhận những nỗ lực, tinh thần thi đấu trung thực, đoàn kết và ý chí chinh phục thử thách của các vận động viên.

Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ 3, năm 2026 khép lại với nhiều dấu ấn, không chỉ tạo không khí thể thao sôi nổi mà còn lan tỏa tình yêu thiên nhiên, niềm tự hào về quê hương, đất nước, góp phần xây dựng hình ảnh Lai Châu là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện trong lòng du khách./.