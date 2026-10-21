Lai Châu thúc đẩy du lịch trở thành động lực tăng trưởng

Lai Châu phát huy lợi thế cảnh quan thiên nhiên và văn hóa các dân tộc, hướng tới phát triển du lịch trở thành động lực tăng trưởng. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Kế hoạch số 8228/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Kế hoạch xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đến năm 2030, tỉnh Lai Châu phấn đấu đón 2,3 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt 2.700 tỉ đồng; duy trì, nâng cao chất lượng 25 khu, điểm du lịch đã được công nhận, phát triển ít nhất 6 điểm bản du lịch cộng đồng và tạo việc làm cho 9.500 lao động. Đến năm 2035, Lai Châu phấn đấu đón trên 3 triệu lượt khách du lịch.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, tỉnh tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng đổi mới nhận thức về vai trò của du lịch; hoàn thiện cơ chế, chính sách; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Cùng với đó, Lai Châu ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tăng cường kết nối giao thông đến các khu, điểm du lịch trọng điểm, nâng cấp cơ sở vật chất, dịch vụ và hệ thống lưu trú.

Phát triển sản phẩm đặc sắc, khai thác lợi thế địa phương

Đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng và tạo bản sắc riêng được xác định là hướng đi quan trọng để tăng sức hấp dẫn của du lịch Lai Châu. Tỉnh tập trung phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp, sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và thể thao mạo hiểm; đồng thời khai thác tiềm năng từ dược liệu, sâm Lai Châu, chè, mắc ca và văn hóa các dân tộc.

Định hướng này gắn việc phát huy lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên bản địa và giá trị văn hóa với xây dựng các sản phẩm có chất lượng cao, khác biệt. Qua đó, du lịch không chỉ mở rộng trải nghiệm cho du khách mà còn tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế, việc làm và sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Cảnh quan thiên nhiên là lợi thế để Lai Châu phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút du khách. Ảnh minh họa

Cùng với phát triển sản phẩm, Lai Châu đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá thương hiệu “Lai Châu - Kỳ vĩ và bản sắc”; tăng cường liên kết, hợp tác, mở rộng thị trường và kết nối tour, tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng, quốc tế.

Tỉnh Lai Châu cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và kỹ năng số; nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển doanh nghiệp và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong hoạt động du lịch.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới du lịch bền vững

Ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch. Lai Châu định hướng phát triển du lịch thông minh thông qua xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số, trợ lý du lịch ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các tiện ích hỗ trợ du khách.

Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và chất lượng trải nghiệm tại các điểm đến.

Cùng với chuyển đổi số, tỉnh Lai Châu chú trọng đổi mới phương thức quản trị du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến theo hướng xanh, thông minh, an toàn và bền vững. Công tác quản lý hoạt động kinh doanh, chất lượng dịch vụ, giá cả, an ninh, an toàn và bảo vệ quyền lợi khách du lịch sẽ được tăng cường, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Đặc biệt, phát triển du lịch được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tỉnh Lai Châu chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, di sản, cảnh quan và môi trường; đồng thời hướng tới hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và du khách.

Với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cùng các nhóm giải pháp đồng bộ, Lai Châu hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của du lịch.

Qua đó, tỉnh Lai Châu từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân.