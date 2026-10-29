Lai Châu thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Quang cảnh lễ khởi động Dự án

Dự lễ khởi động có ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu; ông Mohammad Kamrul Huda, Chuyên gia kiểm soát và tuân thủ, đại diện Plan International Đức; bà Carina Neset, Trưởng ban Gây quỹ, Tổ chức Plan International Việt Nam; cùng đại diện nhà tài trợ, Plan Lai Châu, các sở, ngành, UBND các xã Sìn Hồ, Dào San, Khổng Lào và các đơn vị liên quan.

Tại buổi lễ, đại diện Plan International Việt Nam giới thiệu tổng quan về mục tiêu, kết quả dự kiến, địa bàn, nhóm đối tượng thụ hưởng và phương thức triển khai dự án.

Các đại biểu cũng được thông tin về kết quả khảo sát ban đầu đối với kỹ thuật nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA), thị trường và hiện trạng đầu vào phục vụ sản xuất. Đây là cơ sở quan trọng để xác định các giải pháp can thiệp phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân tại địa phương.

Dự án I-CSA được triển khai từ tháng 7.2026 đến tháng 10.2029 tại 3 xã Khổng Lào, Dào San và Sìn Hồ. Dự án hướng tới thúc đẩy các chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao cơ hội phát triển kinh tế cho phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số.

Ba mục tiêu trọng tâm được xác định gồm: hỗ trợ nông dân, nhất là phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số, áp dụng các phương thức sản xuất và sau thu hoạch bền vững; thúc đẩy trao quyền kinh tế, tăng cường sự tham gia của phụ nữ, thanh niên thông qua các mô hình hợp tác, doanh nghiệp bao trùm và liên kết thị trường; nâng cao năng lực dự báo, thích ứng với biến đổi khí hậu bằng việc tích hợp thông tin cảnh báo sớm và xây dựng kế hoạch thích ứng vào hệ thống nông nghiệp địa phương.

Trong giai đoạn đầu, Plan International Việt Nam cùng các đối tác đã khảo sát kỹ thuật CSA, thị trường và hiện trạng đầu vào tại các địa bàn triển khai. Kết quả bước đầu cung cấp thông tin về thực trạng sản xuất, tiềm năng thị trường, nhu cầu của người dân và những điều kiện cần thiết để xây dựng phương án hỗ trợ sát với thực tiễn.

Qua đó, dự án hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và tạo nền tảng cho phát triển sinh kế bền vững.

Trong khuôn khổ lễ khởi động, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về kết quả khảo sát, định hướng và lộ trình thực hiện dự án. Những ý kiến này sẽ được tổng hợp để Plan International Việt Nam và các đối tác rà soát, hoàn thiện kế hoạch triển khai, bảo đảm phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu của cộng đồng.

Dự án cũng chú trọng bảo đảm người dân được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, lợi ích, rủi ro và những tác động tiềm tàng trước khi thực hiện các hoạt động can thiệp, đồng thời phát huy vai trò chủ động của cộng đồng trong quá trình triển khai.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, phát triển chuỗi giá trị và tăng cường liên kết thị trường, I-CSA kỳ vọng góp phần thúc đẩy nông nghiệp bền vững, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số tại Lai Châu.