Theo báo cáo của Thuế tỉnh Lai Châu, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 10 tháng năm 2026 đạt 3.037,2 tỷ đồng, bằng 122,5% dự toán pháp lệnh, 111,4% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 13,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất và xổ số đã vượt dự toán năm, trong khi một số khoản thu vẫn chưa đạt kế hoạch.

Ảnh minh hoạ.

Năm 2026, Trung ương giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Lai Châu là 2.479 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao 2.727 tỷ đồng. Trong đó, dự toán thu nội địa tương ứng là 2.458 tỷ đồng và 2.700 tỷ đồng.

Riêng tháng 10/2026, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 488,6 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, tổng thu đạt 3.037,2 tỷ đồng, vượt 11,4% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất và xổ số đạt 2.719,5 tỷ đồng, bằng 109,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Như vậy, ngay cả khi loại trừ hai nguồn thu này, số thu nội địa vẫn vượt kế hoạch cả năm, cho thấy kết quả thu ngân sách không chỉ phụ thuộc vào các khoản thu có tính chất đặc thù.

Theo cơ cấu nguồn thu, có 13/17 khoản thu hoàn thành và vượt dự toán HĐND tỉnh giao. Một số khoản ghi nhận tỷ lệ thực hiện cao như thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 154,9%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 151,7%; doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 117,3%; doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 101,9% và thuế thu nhập cá nhân đạt 121,9%.

Kết quả này cho thấy nhiều khu vực doanh nghiệp cùng đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn thành dự toán mới phản ánh mức độ thực hiện kế hoạch, chưa đồng nghĩa với tốc độ tăng trưởng thực tế của từng khu vực. Do đó, diễn biến số thu so với cùng kỳ vẫn là chỉ tiêu cần được quan tâm khi đánh giá chất lượng và tính bền vững của nguồn thu.

Xét theo đơn vị quản lý, Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thu được 2.002,5 tỷ đồng, bằng 107,3% dự toán. Thuế cơ sở 3 thu 164,5 tỷ đồng, đạt 131,6% dự toán và tăng 43% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, tại Thuế cơ sở 1, tổng thu mới đạt 90% dự toán, nhưng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất đã đạt 123,7%. Sự chênh lệch này cho thấy tiến độ thu giữa các nhóm nguồn thu có sự khác biệt, đòi hỏi việc đánh giá kết quả thực hiện phải gắn với cơ cấu từng khoản thu thay vì chỉ căn cứ vào tổng số.

Bên cạnh những kết quả tích cực, một số khoản thu vẫn còn khoảng cách so với kế hoạch. Cụ thể, thu phí, lệ phí mới đạt 66,8% và thu tiền sử dụng đất đạt 78,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

Đây sẽ là những nguồn thu cần được tập trung rà soát, đánh giá khả năng thực hiện trong những tháng cuối năm, nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.